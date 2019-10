El presidente de mesa que fue discriminado el domingo le respondió al apoyo del presidente electo Crédito: Facebook

En pocas horas la imagen de Brian Gallo recorrió el país, primero como un meme que lo trataba de ladrón, después mediante el posteo de su mamá defendiéndolo en las mismas redes sociales donde lo estaban atacando y finalmente en las palabras de Alberto Fernández: "El país que se viene va a dejar atrás los prejuicios y la discriminación. Todos somos Brian", sostuvo el presidente electo sobre el caso del muchacho que había sido discriminado por su forma de vestir.

"Me dolió mucho, yo no soy ningún chorro, si fuera chorro no estaría viviendo acá, en una casilla", dijo ayer quien fue presidente de mesa durante las elecciones del domingo y que vive junto a su pareja y su hijo de 4 años en el barrio Cuartel V del partido de Moreno.

"Jamás robé nada y nunca toqué nada que no sea mío, eso me enseñó mi mamá desde que nací, vivo con mi mujer y mi hijo y trabajo todos los días", le dijo al noticiero de Telefé.

Brian, el presidente de mesa discriminado: "Podemos ser mejores" - Gentileza: Telefé Noticias 03:35

Durante la tarde de este domingo, cuando aún no habían cerrado las votaciones, comenzó a circular por redes sociales la foto de Brian, vestido con una campera deportiva celeste y una gorra con la visera hacia atrás, que estaba sentado al lado de una urna. La imagen se completaba con la frase: "Si votás en Moreno no lleves cosas de valor".

El meme, resueltamente racista y prejuicioso, también circuló con el título "Dame el DNI y el celu también" y mostraba a Brian durante los comicios del domingo, cuando estuvo 14 horas como autoridad de la mesa 0690 de la escuela Nº 63 "Eugenio Asconape".

La burla se viralizó de tal manera que el mismo domingo llegó a la familia de Brian en forma de meme y fue su madre quien salió a defenderlo.

"Mucha gente salió a defenderlo y eso me alivió la tristeza", dijo su mamá Verónica e invitó a quienes hicieron circular la burla "a conocer a mi hijo para que sepan qué clase de pibe es".

Quién es Brian

Brian tiene 22 años, trabaja como cooperativista limpiando arroyos en el partido de Moreno y gana 12 mil pesos por mes. Por la tarde, ayuda en el merendero que está ubicado a lado de la canchita de fútbol del barrio.

Cuando le preguntaron por la ropa que usa, Brian dijo que "es la ropa que tengo".

"Ni me compro ropa, imaginate que a las dos elecciones (las PASO del 11 de agosto y las generales) fui con la misma campera porque acá, primero tenés que comer antes de comprarte ropa", explicó y dijo que cuando Alberto Fernández habló de él, le "tocó el corazón".

Si dice 'todos somos Brian', es para que la gente vea que podemos ser mejores y estar unidos Brian Gallo

"Si dice 'todos somos Brian', es para que la gente vea que podemos ser mejores y estar unidos", afirmó.

La primera que salió a defenderlo fue su mamá el mismo domingo por la noche y luego se sumó la intendenta electa de Moreno, Mariel Fernández, que obtuvo el 59,77 % de los votos como candidata del Frente de Todos y doblegó a Aníbal Assef, de Juntos por el Cambio, que sacó 28,6 % y quedó segundo por una diferencia de 77.891 votos.

La intendenta incluso reconoció que con Brian los une no solo el ser oriundos del mismo barrio sino también una relación familiar. Dijo que es "un joven de nuestro espacio político", pero además que es parte de su familia política. "Su abuela Coty, es mi madrina. Su madre Verónica, es ahijada de la mía y además es mi amiga de la infancia", reveló y sostuvo que "no se quien sacó esa foto. Podría ser un fiscal de otro lado, o podría ser un votante del barrio, que se cree diferente".

"Brian fue presidente de mesa, fue convocado por la junta electoral para esa tarea y no es la primera vez que lo hace. Tengo el enorme orgullo de contarles que participa de nuestro espacio político", reconoció quien sucederá al peronista Walter Festa al mando del gobierno local.

"Ojalá logremos que otros jóvenes tengan tu responsabilidad, tu compromiso social, tu compromiso con el trabajo y tu compromiso político para cambiar la realidad que no nos gusta. Te felicito y estoy muy orgullosa de vos", dijo Fernández, de 42 años, una de las seis mujeres electas de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.