Polémica en Comodoro Rivadavia: prohíben a las mujeres usar malla blanca en un natatorio municipal

Un controversia se desató en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando se viralizó que entre los requisitos de acceso a una pileta municipal se prohibía a las mujeres el uso de mallas blancas. Según argumentó el director de Deportes de la Municipalidad, Martín Gurisich, la medida de larga data “trata de evitar que alguien se sienta ofendido” con las transparencias que se pudieran generar en la vestimenta.

“Gorro, ojotas, malla enteriza (no blanca) y bikinis deportivas para damas”, establece un cartel pegado en el ingreso del nuevo natatorio municipal, ubicado en el barrio Pueyrredón, de Comodoro Rivadavia. En la planilla, que generó gran revuelo por la restricción dirigida a las mujeres, también se determinan los precios y los horarios para la revisión médica y el ingreso a la pileta.

En diálogo con la agencia de noticias local ADN sur Gurisich admitió que la restricción del natatorio generó gran polémica, pero explicó que el requisito responde más bien a “una cuestión técnica” que a una “cuestión de género”.

El funcionario municipal destacó que esta medida suele aplicarse en la gran mayoría de los natatorios, ya que todas las mallas tienen doble refuerzo en la parte de la ingle, “para que no se transparenten las partes íntimas” pero, según justificó, “en las partes altas solamente viene la tela”.

Y en ese sentido agregó: “Cuando la malla se moja genera transparencia y para resguardar ciertas cuestiones, generalmente esto se prohíbe”.

En relación a ello, Gurisich señaló que en realidad lo que se prohíbe es cualquier malla que tenga transparencia. “Dado que la pileta es un espacio público, y por eso se trata de evitar para generar cuestionamientos o que alguien se sienta ofendido”, precisó al respecto.

Prohíben a mujeres el uso de la malla blanca en una pileta

Sin embargo, el funcionario municipal sostuvo que desde el área que dirige se encuentran abiertos a cualquier reclamo y a evaluar modificaciones, aunque advirtió: “No tenemos problemas de hacerlo siempre y tanto resguardemos el buen gusto y buen trato”.

Por su parte, la directora de Mujeres y Género de la provincia, Elva Willhuber, se refirió a la controversia desatada y rechazó la restricción. “Lo que nos une es el respeto y que no haya más control social sobre los cuerpos en base a la vestimenta. Y lo estoy diciendo desde una perspectiva de género”, resaltó en diálogo con la radio Tiempo de Trelew.

Y en esa línea continuó: “Pienso que es muy bueno que estas cosas se discutan. Es una interpelación a cuestiones discriminatorias que hemos pasado muchas mujeres e incluso el colectivo LGTQ+. Son cosas que tenemos que ir dejando de lado. No quiero y nadie quiere que los colores nos separen”.

Asimismo, la funcionaria apuntó contra Gurisich y su justificación acerca de la “transparencia”. Y al respecto concluyó: “Si es porque el color blanco genera transparencia sobre los cuerpos, lo que se tiene que trabajar es la aceptación y cómo deconstruir lo que es el cuerpo desde los mandatos patriarcales. Hay que revisar esa medida. No hay ninguna duda. Justamente son las diferencias las que se tienen que respetar. Que no nos separen, que nos una el respeto. La tolerancia hace que se ponga un velo a esas diferencias y eso no hay que propiciar. Que todo se discuta para que entre todas, todas y todes las discriminaciones sean cada vez menos”.