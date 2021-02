Polémica por avisos fúnebres: “Yo no era la cómplice”, dijo la hija de Spota

Alejandra Spota llamó ayer a LA NACION para pedir que no se escribiera más sobre el revuelo que se generó en torno al aviso fúnebre que publicó Raquel Contreras para despedir a su padre, y en el que aseguraba que había tenido una relación amorosa clandestina por tres décadas. En el texto, además, mencionaba a la mujer de 43 años que trabajaba en el estudio con su padre.

Tras el diálogo de ayer, LA NACION le preguntó a Alejandra si quería explicar los hechos y, 24 horas después, llamó de nuevo para hacer una entrevista en la que aseguró que solo conocía a Raquel Contreras por “contactos esporádicos” en el entorno laboral.

“Que quede claro que no trabaja en el estudio, ni era empleada del estudio. Hacía, esporádicamente, trámites fuera del estudio y era algo esporádico. Lo único que falta es que digan que era la secretaria y salía con la secretaria”, remarcó en varias oportunidades la hija del expresidente de Huracán, que murió tras 11 meses de lucha contra el coronavirus Covid-19.

-¿Cómo se enteraron?

-A mí me lo empezó a enviar gente conocida y amigos. Quiero que quede de recuerdo de mi papá que era una persona sumamente reconocida, no solo por haber sido presidente de Huracán y salvarlo de la quiebra, sino que en el ámbito del derecho tenía un prestigio y trayectoria intachable. Era una persona sumamente respetada por colegas, clientes, amigos. La gente que lo conocía sabía que era una persona generosísima, siempre dispuesto a ayudar a todo el mundo.

Con respecto a Raquel Contreras, yo la conozco, no es como están diciendo que yo sabía de esa relación. Para nada. Yo la conozco, porque esporádicamente ella realizaba algunos trámites para el estudio donde yo trabajo hace 17 años junto a mi papá. En ese contexto era que yo le mandaba a hacer algunos trámites. Ella no es abogada, solo hacía trámites fuera del estudio. Cada tanto, mi tío o yo le pedíamos que lo haga.

No es que tenía una relación. La conocía y la contactaba, de vez en cuando, por temas laborales. Supongo que me habrá nombrado a mí y no a mi hermana porque la que estaba en el estudio era yo y no mi hermana. Lo mismo creo que pasó con mi tío Guillermo, que trabaja en el estudio.

Respecto a que nombre a mi hija Carmela y no a sus otros nietos es porque me conocía a mí y porque, quien conocía a mi padre mínimamente, sabía que tenía una adoración por su nieta Carmela que es la única nieta mujer. Tenía mucha debilidad por ella. Imagino que por eso la nombra.

Más allá de eso, no tengo conocimiento de que tuvieran o hayan tenido una relación. No tengo conocimiento de eso y es algo que pertenece a la vida privada de mi padre.

Los dos primeros avisos publicados en LA NACION llamaron la atención: son los mensajes de las dos mujeres involucradas en la historia

-¿Ella nunca te hizo algún comentario en esos tratos esporádicos que tuviste?

-No, jamás.

-¿Qué pensás que pasó en el medio para que Raquel hable de una relación de tres décadas y para que publique este mensaje, que da a entender que era algo que todos sabían, callaban o miraban para otro lado?

-La verdad que nosotros no sabíamos. No tengo idea por qué hizo eso. De esa relación que ella manifiesta, yo no conozco nada.

-¿Pudiste hablar con ella después de que publicó el mensaje?

-No. Ella me mandó un mensaje pidiéndome disculpas si me involucró en una situación incómoda. Que ella solo quería manifestar un saludo para mí y mi hija. Que me podía disculpas si me metió en todo esto. Que no fue su intención esa.

-¿Qué le respondiste?

-No voy a contestar eso. Pero bueno, lo que yo quiero que quede claro de todo esto es que se está desprestigiando a mi papá y a mí también me están perjudicando. Están hablando que yo sabía de esa relación, que era cómplice y nada que ver.

Siempre con ella tuve una relación de distancia, esporádica y para dejarle trámites. Tampoco era algo de todas las semanas. A lo sumo, una vez al mes.

-Tu padre estuvo 11 meses luchando contra el coronavirus Covid-19 con varias internaciones en el medio. ¿Ella lo fue a visitar alguna vez o les pidió a ustedes ir o se enteraron que fue?

-No. La verdad que no. No me enteré nada de eso. Esta mujer no fue verlo en todo este año a las clínicas. Solo teníamos autorizado el ingreso mi hermana, Marta y yo.

-¿Cómo quedó tu relación con Marta, la esposa de tu papá a raíz de esta situación?

-Fue un error lo que te dijeron que ella ayudó a mi papá a cuidarnos. Es más, nunca vivimos con ella. A nosotras nos crio mi mamá y mi papá mientras vivieron juntos y después de la separación cada uno por su lado.

Hace bastantes años que no tenemos mucha relación con Marta. Así que esto no afectó demasiado porque no tenemos mucha relación hace varios.

-¿Cómo se vivió todo esto en el velatorio?

-Por suerte y gracias a Dios no me enteré en ese momento. Me enteré después de que enterramos a mi papá. Cuando ya había pasado todo esto. A la tarde.

-¿Cuándo te enteraste cuál fue tu reacción?

-Me dio mucha pena y dolor por mi papá. Fue un hombre intachable, honesto y generoso con todo el mundo. Trabajador y me dio mucha pena que lo estén recordando por esta situación y no por lo todas las virtudes que él tenía.

-¿Nunca tu papá te comentó que tuvo una relación paralela a la de Marta, aunque sea esporádica?

No. No lo sé.

-¿Si tuvieses la posibilidad de charlar con Raquel y aclarar la situación, qué le dirías?

No. No voy a contestar. Yo siempre tuve una relación de respeto con ella y hasta ahí nomás. No tuve mucha más relación con Raquel.

Previo a esta charla con Alejandra, Raquel también llamó a LA NACION, para aclarar que ni Alejandra, ni Guillermo, a quienes mencionó en el aviso fúnebre, estaban al tanto de la relación que mantenía con Alejandro Spota. Además, mantuvo firme su postura sobre el vínculo con el abogado fallecido. “No quiero perjudicar a nadie. No imaginé que se generaría todo esto”, agregó.

