Por dónde pasan al papa León XIV en Córdoba y qué canal lo transmite en vivo

Este martes 10 de noviembre el papa León XIV visita la ciudad de Córdoba y allí brindará una misa central en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones), donde se agrupa una nutrida concurrencia para saludar al Pontífice.

El Papa llegó a la ciudad de Córdoba donde encabezará diversas actividades LN+

La agenda papal en la capital cordobesa incluye la llegada al aeropuerto Ambrosio Taravella, el traslado en auto bajo la modalidad de cápsula de seguridad hasta el predio donde encabezará la celebración religiosa, luego habrá un saludo a los fieles y posteriormente se subirá al papamóvil en el centro de la cuidad para dirigirse hacia el Arzobispado al mediodía, y en las primeras horas de la tarde tendrá un encuentro pastoral con obispos en Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

A diferencia de la misa central del día lunes en el Monumento de los Españoles, que se transmitió por cadena nacional, las actividades en Córdoba podrán seguirse a través de los distintos canales que transmitirán los momentos más relevantes de la visita.

Qué canales transmiten en vivo la visita del papa León XIV en Córdoba

LN+

Las principales figuras de LN+ realizarán la cobertura de la visita papal. Los cronistas informarán los pormenores del evento desde las calles del predio de Fadea, en una tranmisión especial.

Además de la misa central, habrá un espacio para las historias de quienes se acercaron desde distintas provincias para saludar al Santo Padre.

Canal trece y TN

En esta ocasión especial, eltrece, junto a Todo Noticias (TN) harán una transmisión en duplex durante la estadía de León XIV en la ciudad mediterránea.

Canal siete

El canal tendrá una cobertura especial durante este martes, desde el predio cordobés.

América TV

Por su parte, América TV, seguirá con su programación habitual, aunque todos sus programas en vivo seguirán la cobertura, en vivo, de los movimientos de León XIV en Córdoba.

Cómo es el recorrido del papa León XIV en Córdoba

La actividad oficial en suelo cordobés comenzará el martes 10 de noviembre a las 9. El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público.

en suelo cordobés comenzará el El Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Internacional “Ing. Ambrosio Taravella”, y desde allí, el desplazamiento continuará hacia la explanada de la Escuela de Aviación Militar, escenario donde a las 10 presidirá una masiva Santa Misa abierta al público. La información oficial del gobierno cordobés indica que León XIV se trasladará en auto cerrado desde FAdeA por Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde subirá al papamóvil .

y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe, donde . El recorrido para saludar al Santo Padre partirá desde Colón y Santa Fe hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente, según se lee en el sitio oficial.

hasta el Arzobispado: por Av. Colón hasta General Paz, y luego por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 11:45 aproximadamente, según se lee en el sitio oficial. Luego, León XIV irá del Arzobispado a la Catedral, por Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril, antes de las 15:15 horas.

Allí será protagonista de un encuentro pastoral junto a obispos, sacerdotes, consagrados y agentes pastorales en la histórica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Por la tarde, el papa León XIV se reunirá con obispos

La agenda del Papa en Córdoba

Martes 10 de noviembre