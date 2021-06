Por el aumento de casos de Covid, Sergio Palazzo dijo que “no se puede seguir con los bancos abiertos”

Preocupado por el aumento de casos de Covid-19, y la situación sanitaria del país ante el avance de la segunda ola, el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, dijo que “no se puede seguir con los bancos abiertos” al público. Según indicó, de los 101 mil trabajadores que están en la actividad ya se contagiaron 13 mil personas. “Quiere decir que la tasa de contagio del sector es casi el 13%, cuando la de toda la Argentina es 8%”, aseguró el sindicalista

“En estas condiciones sanitarias no se puede seguir con los bancos abiertos”, recalcó Palazzo, que no descartó llevar adelante una medida de fuerza si no se mejora el protocolo sanitario para el sector.

Palazzo se refirió también a las consecuencias laborales de la pandemia: la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de sucursales. “Creemos que el Banco Central tiene que tomar medidas firmes respecto a resoluciones que permiten la externalización de servicios. Hubo programas de retiro inducido”.

Durante la entrevista realizada por FM La Patriada, el sindicalista indicó que el gremio pidió el adelantamiento de la cláusula de revisión en el acuerdo salarial. “El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, los trabajadores hicimos un gran esfuerzo, pero hubo alguien que no hizo el esfuerzo que correspondía, que es el sector empresario, que subió los precios desmedidamente, particularmente los de la comida”, dijo Palazzo.

