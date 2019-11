Prevén que los turistas que antes vacacionaban en los balnearios del exterior opten por las playas argentinas, como Pinamar Fuente: Archivo

Los operadores del sector señalan que hubo más personas que contrataron servicios en el exterior de modo anticipado; las playas argentinas, entre las preferidas

Evangelina Himitian SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de noviembre de 2019

Eric Socca quiso adelantarse. Apenas vio la escalada del dólar después de las PASO, le dijo a su novia, Sofía Bustos, que tenían que definir las vacaciones con urgencia. Sacar un paquete con pasajes y estadía y pagar en pesos y en cuotas. Así fue como para los primeros días de septiembre empezaron con la cuenta regresiva: el 14 de enero volarán a Río de Janeiro, donde pasarán tres días, y completarán con otros cinco en Buzios. Además, decidieron ir, en auto, una semana en febrero a Traslasierra, donde ya reservaron y pagaron la estadía.

No son los únicos. La incertidumbre que reinó antes de las elecciones provocó que muchos tuvieran que redefinir sus vacaciones. A lo que, desde el lunes pasado, se sumó el cepo cambiario, que complejizará la situación para los que viajen al exterior. Anoche, se conoció que se limitarán las extracciones de dinero con tarjeta de crédito en el exterior (ver Economía).

Si bien en Uruguay ya tientan a los argentinos con promociones y excepciones impositivas, son muchos los que esta vez optarán por vacaciones en destinos locales. Otros, según informan en las agencias de turismo, como Socca y Bustos, se anticiparon a reservar viajes al exterior y a contratar en cuotas y en pesos, por temor a que ese beneficio "se corte" pronto.

La anticipación resulta muy significativa para los operadores turísticos. Si hasta el año pasado, el movimiento fuerte de consultas y ventas era durante octubre y noviembre, este año se ubica en septiembre y la mitad del mes pasado. "Noviembre suele ser el mes del pico de consultas para viajar en verano y este año se adelantó a octubre por las elecciones", explica Inés Peluffo, vocera de la agencia digital Turismocity.

¿Cómo impactaron los comicios en las búsquedas y compras de pasajes para el verano? "Las dos semanas previas, las búsquedas de vuelos en el sitio aumentaron un 300% con respecto al mes anterior. Mucha gente se adelantó a comprar sus pasajes para el verano por miedo a que después de las elecciones, se dispararan los precios", indica.

Y agrega la vocera: "Los días posteriores a las elecciones también recibimos muchas consultas, como el dólar no subió y los precios de los vuelos se mantuvieron iguales, quienes aún no sacaron sus pasajes están aprovechando este momento. El cepo afecta a quienes quieran viajar al exterior, pero al no haber restricciones en cuanto al pago con tarjetas, mucha gente se quedó tranquila. De todas maneras, todavía hay miedo a nuevas restricciones o impuestos a las compras con tarjeta en el exterior y muchos están eligiendo viajar por el país por este motivo".

Redefinición

"Mi viaje fue consecuencia de esta economía tambaleante, que uno se pone a ahorrar y no sabe si llega a algo. Quería hacer el Camino de Santiago, que es una peregrinación en España. Antes de las elecciones todos me dijeron que me apurara y finalmente el miércoles de las semana pasada, antes de las elecciones lo pagué en cuotas, en pesos y sin interés. Ahora lo chequee y vi que había aumentado unos 7000 pesos. Por eso me alegro de no haber esperado", cuenta Julieta Villar, que resolvió sus vacaciones hace una semana. Y completa: "Lo que no me gustaba es que era todo un poco especulativo y no sabía si en realidad era más barato o más caro".

Según una encuesta realizada por el portal de propiedades Zonaprop, un 84,9% de los entrevistados afirmó sentirse afectado por el contexto inflacionario al planear sus vacaciones. De acuerdo al sitio, el año pasado, el 49,8% vacacionó en el país; el 32,9% viajó al exterior y el 17,2% no se fue de vacaciones. Para este verano, si bien el 80,6% tiene pensado tomarse vacaciones, sólo el 34,2% ya las tiene planificadas. Mientras que el 19,3% sabe que no irá a ningún lado. El 58,6% respondió que vacacionará dentro del país, mientras que sólo el 39,3% planea irse al exterior.

En Despegar, una de las principales agencias digitales, prefieren ser cautos al evaluar los efectos del cepo y las elecciones. "Las medidas anunciadas por el Banco Central son muy recientes y todavía no ha transcurrido el suficiente tiempo para que veamos si es que se llega a dar ese impacto en el comportamiento de nuestros viajeros", comentan desde la empresa.

Avantrip, en tanto, apunta que las ventas después de las PASO les permitieron hacer una diferencia como para cerrar el año con buenas ventas, pese al contexto de crisis. Los turistas contrataron por anticipado, pagaron en cuotas y en pesos, y reservaron todo lo que se pueda desde la Argentina para ganarle a la inflación y a la suba del dólar. También aprovecharon las promociones bancarias y maximizaron los puntos y las millas.

"Estamos viviendo una situación muy parecida a la del 2015 en lo que respecta a los tiempos de anticipación de compra del verano. Notamos un incremento que empezó a partir de la última semana de agosto, se consolidó durante todo septiembre superando en un 70% las ventas en pesos del mismo mes de 2018. Ya concluido octubre, un mes más normal para comprar las vacaciones, acumulamos casi el doble del volumen de las ventas que obtuvimos el año pasado. Como si en octubre incluyéramos las ventas de noviembre también. O sea, se vendió en octubre lo que se vende en dos meses de fuertes ingresos. La anticipación vino marcada por las elecciones y un tipo de cambio estable que ayuda a que se realicen compras", explican en Avantrip.

"Todo desde acá"

En la antesala del Cybermonday las agencias apuestan a los destinos cuyas rutas no siguieron fielmente el alza del dólar. "Hay oportunidades interesantes e incluso algunas rutas más económicas que hace unos meses para volar a Madrid y Roma; los destinos de Estados Unidos como Miami y Nueva York; de Brasil como Río de Janeiro, Buzios y Salvador de Bahía", dicen en Avantrip.

En la Argentina, la costa atlántica concentra más del 40% del movimiento turístico del verano. Y esta temporada, con el cepo y la incertidumbre del dólar, son muchos los que se entusiasman con un verano en el que localidades como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y Costa del Este atraigan a los fieles veraneantes de Punta del Este y Brasil. Los operadores turísticos de Pinamar están ansiosos. Si bien todavía no hay un aumento notorio en las reservas, se preparan para una temporada con mucho trabajo, eso sí, siempre y cuando los aumentos no sean excesivos y lleven a los turistas a hacer varias veces los números y a arriesgarse a viajar al exterior.

Martina Valdez y sus hermanas querían pasar sus vacaciones recorriendo Europa. Aunque tenían los pasajes contratados, en un momento dudaron. Finalmente, decidieron anticiparse. Contrataron los hoteles desde una agencia que les permitía pagar en pesos con tarjeta y desistieron de las reservas que habían hecho en agencias internacionales que les ofrecían el pago en destino. "Así nos aseguramos el precio de lo que vamos a pagar y no traemos sorpresas. También contratamos los vuelos internos, los trenes y el alquiler de un auto. Todo desde acá. No queremos sorpresas", dice. Piensa recorrer España, Italia y Francia.

"Vemos que se intenta comprar todo antes de partir en moneda local. Esto significa que se va a evitar lo más posible el pago de servicios en el exterior. Esto impulsa muy buenas ventas para paquetes y hoteles all inclusive, en donde no hace falta pagar por nada. Luego se suma una fuerte opción de 'canjear puntos de tarjeta' para adquirir productos turísticos por parte de usuarios cuyas tarjetas brindan esa opción", agregan en Avantrip. Allí operan con Quiero Viajes, y ya alcanzaron un récord de canje de puntos. La tendencia es a proteger el gasto.