Por primera vez, hubo más divorcios que casamientos en la ciudad de Buenos Aires

Mucha gente no se pudo casa por la pandemia Foto ilustrativa

Por primera vez, la inscripción de divorcios superó la de matrimonios en la Ciudad de Buenos Aires: mientras 4.480 parejas disolvieron su vínculo conyugal en 2020, solamente 3.861 se casaron, es decir que por cada separación hubo menos de un enlace, según datos suministrados por el ministerio de gobierno porteño a través del Registro Civil y Capacidad de las Personas.

Y si bien la tendencia desde 2005 es de dos matrimonios por cada divorcio, la inversión de sentido del cociente estadístico lejos está de evidenciar un abrupto cambio de comportamiento social sino que es consecuencia del cierre de los registros civiles entre los meses de abril y septiembre de 2020 para la celebración de enlaces -trámite que sólo admite la modalidad presencial-, mientras que los divorcios se siguieron resolviendo mediante audiencias por Zoom.

”En el año 2020 hubo una cantidad similar de divorcios que años anteriores, lo que cambió es que mucha gente no se casó porque no podía y en realidad lo que hubo fue una postergación forzada de los casamientos”, dijo a Télam el director general del Registro Civil porteño, Fernando Bargallo. Es que entre abril y septiembre de 2020, prácticamente no hubo turnos para matrimonios, que estuvieron “suspendidos salvo casos de excepción”, ya sea por riesgo inminente de muerte o por contrato de trabajo en el extranjero.

Las estadísticas de divorcios y matrimonios civiles desde 1975 a la fecha, muestran que la sanción de la ley de divorcio vincular sí fue un parteaguas en el comportamiento de los porteños: hasta 1987, las separaciones personales (sin disolución del vínculo conyugal) representaban un 16 % -en promedio- de los matrimonios; pero a partir de 1987 -y luego de un boom inicial que se prolongó hasta 1989- los divorcios se estabilizaron en torno a un porcentaje que duplicó el anterior. Así, entre 1990 y 2003, se inscribieron anualmente una cantidad de divorcios igual al 35% (promedio) de los matrimonios. Es decir que por cada separación, hubo tres parejas que se casaron.

Las estadísticas muestran que 1988 fue el año en que se registraron mayor cantidad de divorcios de la serie (18.112) -lo que es previsible en función de la demanda atrasada- pero también fue el año en que más casamientos se celebraron (27.496), lo que hace prever que muchos de esos cónyuges formaron parte de las 31.168 parejas que se disolvieron entre ese año y mediados de 1987, cuando se sancionó la ley de divorcio vincular.

Por otro lado, el promedio de duración del matrimonio entre personas divorciadas desde 1975 es de 20 años; y los divorcios se producen mayoritariamente en el grupo etario de entre 40 y 49 años (43% de las mujeres y 39% de los hombres) o en el de 30 a 39 años (30.6% de las mujeres y 24.6% de los hombres). En cuanto a los matrimonios igualitarios, entre 2015 y mayo de este año se celebraron 3.060 bodas entre parejas homosexuales; y en el mismo período hubo solamente 88 divorcios, lo que representa un 2.87% del total de uniones registradas en los últimos 6 años.

