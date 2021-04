Por salario y vacunas: cortes en los accesos por protestas de choferes de la línea 60

A pesar de las advertencias del gobierno Nacional acerca de que habrá más controles sobre las manifestaciones en medio de la segunda ola de coronavirus en el país, choferes de la línea 60 de colectivo cortaron hoy el Acceso Oeste a la altura de la Ruta 23 en reclamo de mejoras salariales y ser incluidos en el programa de vacunación como “trabajadores esenciales”.

La presencia de decenas de choferes comenzó por la mañana e intentó ser frenada por la policía. No obstante, el grupo hizo caso omiso a las advertencias de los uniformados y se posicionó sobre la autopista, mano hacia Capital Federal. Luego a la altura de Moreno, quemaron gomas para mantener el corte.

De acuerdo con un comunicado de prensa de los choferes de esa línea, habrá manifestaciones también en Puente Pueyrredón y en la autopista Panamericana a la altura de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.

Protesta de choferes de colectivos en Moreno Silvana Colombo - LA NACION

“La jornada responde a la reunión de conciliación obligatoria en el marco de nuestra paritaria. Y se inscribe en el cansancio por el atraso salarial que venimos padeciendo y ante la falta de respuestas de las partes responsables”, indicaron desde una comunicado los choferes autoconvicados. “La paritaria actual se encuentra estancada: las cámaras empresarias piden más subsidios, desde el gobierno no se da respuesta y desde el sindicato no se consulta a las bases”, argumentaron.

Por otra parte, comunicaron que mantienen “un atraso paritario que ya arrastra seis meses”, considerando que “solamente desde el mes de enero, la inflación se disparó en un 20 por ciento”. Así, reclaman “un salario básico de 100 mil pesos, equiparación salarial entre técnicos, administrativos y choferes, vacunación y protocolos” claros.

Los choferes reclaman mejoras ssalariales y ser vacunados Silvana Colombo - LA NACION

Con respecto al punto de la vacunación, reclaman que se los incluya en un plan de vacunación ya que consideran que están en la primera línea de contacto con la población al brindar un servicio esencial como choferes del transporte público.

Así se alinearon con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) cuyos miembros marcharon ayer hasta el Ministerio de Salud nacional para pedir ser vacunados.

Ese pedido surge luego de que el Gobierno Nacional confirmara que se les dará unas 70 mil vacunas a organizaciones sociales consideradas “trabajadores esenciales”, como comedores.

Con gomas quemadas cortaron el tránsito hacia capital federal Silvana Colombo - LA NACION

En los operativos por la pandemia, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se informó que las fuerzas federales exigirán permisos de circulación y distanciamiento social y no dejarán “subir movilizaciones a los puentes”, no obstante, eso parece no cumplirse aún.

“Pretendemos que las organizaciones sociales y políticas cumplan el distanciamiento que exige el DNU del Presidente, al igual que todos los ciudadanos”, había asegurado este miércoles a LA NACIÓN el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

