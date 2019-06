Porfolio: la vida después de Malvinas

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de junio de 2019

Texto de Cora Gamarnik

Posguerra no es un trabajo sobre Malvinas. es un trabajo sobre lo que nos dejó Malvinas. Sobre lo que recordamos de la guerra y sobre cómo la guerra impactó en aquellos que fueron. ¿Qué quedó de Malvinas? ¿Qué resonancias, persistencias, olvidos o silencios retumban y permanecen? ¿Qué ecos, rencores, objetos y amigos resisten el paso del tiempo? ¿Qué pasó cuando volvieron a sus casas los hombres que allí combatieron? ¿Cómo convirtieron sus experiencias vividas en recuerdos? Este ensayo de Gonzalo Mainoldi es una forma visual para reflexionar sobre estas preguntas. Y lo hace a través de series de imágenes, no con fotografías aisladas o desconectadas entre sí. Cada serie es un conjunto. Los paisajes en blanco y negro de la serie Brújula marean. Como si fuese difícil recorrerlos, como si viajásemos por ellos sin rumbo, sin poder ubicarse en tiempo y espacio. Hay vacío, quietud y desolación en ese paisaje. Son fotos movidas, fuera de foco, con fugas de luz y distorsiones. Forma y contenido se entrelazan, se potencian, se ayudan para decir. En esta serie los paisajes no son paisajes, las sombras y los caminos no son solo sombras y caminos.

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

Una pradera, un montón de escombros o una formación rocosa se vuelven significantes. Alguien vuelve a Malvinas. ¿Qué ve cuando vuelve? ¿Qué siente? ¿Qué recuerdos se le remueven? No hay en las imágenes intenciones literales. Hay más bien una búsqueda sensorial, una historia común que se desenvuelve en paisajes despersonalizados. No hay retratos ni historias con nombre propio. Las fotos muestran lo que unió a todos aquellos que combatieron en las islas. Un territorio que se muestra hostil. El libro no busca un registro documental sino ser un disparador emocional.

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

Hay encierros, confusión, sensaciones de ahogo, de aislamiento y soledad. Pero también hay contención, silencios, algo de paz. El autor compartió un viaje con excombatientes y en esa convivencia reaparecieron los recuerdos, el dolor de lo no dicho, también el compañerismo, la solidaridad, las risas que salvan.

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

Gonzalo Mainoldi (La Plata,1976)

Estudió Fotografía en la Escuela Superior de Formación Fotográfica de La Plata y en TEA Fotoperiodismo. También cursó seminarios y talleres privados con Eduardo Gil, Ananké Asseff, Marcos López y Stephen Ferry, entre otros. Desde 2002, es reportero gráfico del staff del diario El Día de La Plata; colaboró y publicó trabajos en Página/12, El Gráfico, La Nación, Infojus, Getty Images, Vice (España) y las editoriales Planeta y Arty Latino.

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

En 2007 fue premiado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) en el Concurso Nacional de Fotografía Periodística. Desde 2008 dicta cursos y talleres de fotografía documental y ensayo fotográfico. Entre 2013 y 2017 fue director de la Escuela de Fotografía Periodística y Documental de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). En 2014 fue becario de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Actualmente, está vinculado con la gestión cultural como Coordinador de la Sala MUGAFO (Museo Galería Fotográfica) en el Centro Cultural Islas Malvinas, de La Plata. En 2018 editó Posguerra, sobre la Guerra de Malvinas, temática en la que viene trabajando desde 2003.

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi

Fuente: Brando - Crédito: Gonzalo Mainoldi