Postergan hasta febrero el nuevo esquema de subsidios; el Banco Central compró US$187 millones
Además, Boca empató con Millonarios; Irán reabre su espacio aéreo; la NASA hace la primera evacuación médica de 4 astronautas. Estas son las noticias de la mañana del jueves 15 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Banco Central compró 187 millones de dólares, la cifra más alta desde antes de la salida del cepo. La entidad sumó divisas por octava rueda consecutiva y logró hacerse de 515 millones de dólares en lo que va del año. El Gobierno había anunciado que en este 2026 buscará comprar divisas por un monto total de entre 10.000 millones y 17.000 millones de dólares.
- Se postergó hasta febrero la implementación del nuevo esquema de subsidios al gas y la electricidad. Es porque todavía es necesario que se publique un decreto reglamentario, y luego la Secretaria de Energía dará a conocer los nuevos precios de gas y de generación eléctrica. Eso haría demorar su implementación para el próximo mes. Con el nuevo esquema solo existirán dos categorías de usuarios: quienes reciben subsidios y quienes no.
- Irán reabrió su espacio aéreo después de cinco horas de máxima tensión. La decisión había sido adoptada por el gobierno iraní como medida preventiva ante un eventual ataque de Estados Unidos. Mientras, el presidente Donald Trump sostuvo que las ejecuciones en Irán habían cesado y que a partir de ahora Washington se limitaría a observar cómo evoluciona el proceso.
- Cuatro astronautas regresan a la Tierra por un problema médico. La NASA tomó la decisión de traer de regreso a los integrantes de la Crew 11 después de que la agencia anunciara que cancelaba una caminata espacial planificada y se convirtió en la primera evacuación médica de la NASA. Los cuatro astronautas, incluida la persona que requería atención, regresaron a la Tierra un mes antes de lo previsto en su misión.
- Boca empezó el año con un empate sin goles. Igualó 0 a 0 con Millonarios de Colombia en la Bombonera por la copa Miguel Angel Russo, en homenaje al técnico que había dirigido a ambos clubes. Los xeneizes, que tuvieron varias ausencias por lesiones y sin refuerzos a disposición, sumaron varias chances, incluido un penal que Zeballos no pudo convertir en gol.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Nuevo temporal en Córdoba: caída de granizo, crecida de arroyos y el Festival de Jesús María canceló la sexta fecha
- 2
Un famoso humorista fue sorprendido por el meteotsunami mientras transmitía en vivo desde el mar
- 3
Tragedia en La Frontera. Sigue “inestable” el menor víctima de un choque entre una camioneta 4x4 y un vehículo UTV
- 4
El balance de la primera quincena: las tres tendencias que marcan un verano atípico en Pinamar y Cariló