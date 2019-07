Preocupa en Mendoza una intoxicación masiva de alumnos

La intoxicación por una desinfección de las escuelas terminó con alumnos, docentes y celadores internados. Crédito: @gustavocorrea77

Pablo Mannino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 13:31

MENDOZA.- Una intoxicación masiva en colegios mendocinos tiene en vilo a la comunidad escolar. El problema de salud se originó el lunes, luego de una desinfección en las escuelas de la localidad cordillerana de Uspallata, en la comuna de Las Heras, durante el fin de semana.

Mientras, las acusaciones son cruzadas por los supuestos químicos utilizados y no se logra determinar qué produjo el trastorno de más de medio centenar de personas, entre alumnos -en su mayoría de primaria-, docentes y celadores, quienes tuvieron mareos, dolor de cabeza, vómitos e irritación en las vías respiratorias y oculares, por lo que fueron internados en el hospital zonal. En tanto, las clases permanecen suspendidas para realizar tareas de "ventilación" en las escuelas afectadas.

La intoxicación por una desinfección de las escuelas terminó con alumnos, docentes y celadores internados. Crédito: @gustavocorrea77

El sábado, la Dirección General de Escuelas, a través de la Municipalidad de Las Heras, efectuó los trabajos habituales de desinfección en seis colegios de la Alta Montaña. "Aparentemente han desinfectado con algún tipo de químico que mezclaron mal, o algo han hecho mal. Varias escuelas lograron suspender las clases a primera hora y otras que no, y nos encontramos con personal docente y no docente y alumnos internados, con oxígeno, vómitos, afectadas las vías respiratorias, los ojos ardidos", explicó Diego Sepúlveda, Secretario General de la CTA en Las Heras.

En tanto, desde la comuna indicaron a sus vecinos de Uspallata que desde hace tres años y medio realiza un protocolo de desinfección en los 11 establecimientos escolares, determinado por normativas vigentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el que se utilizan productos ecológicos sin elementos clorados (con cloro) ni tóxicos. Asimismo, indicaron que el área responsable "se pone al servicio para encontrar las causas del hecho y que el personal a cargo de la limpieza de los establecimientos educativos, de acuerdo al protocolo, sólo debe limpiar las aulas -como cada lunes- con agua únicamente".

"Los celadores fueron los primeros afectados, pero el municipio salió a decir que era culpa de los trabajadores, cuando algunos antes de empezar a limpiar ya tenían síntomas de intoxicación y terminaron internados. Quieren sacarse la culpa del manejo de los químicos que han utilizado", insistió Sepúlveda.

Mientras, la DGE decidió suspender las clases en todas las modalidades durante el comienzo de la semana para realizar tareas de limpieza y reordenamiento de las actividades. Sin embargo, el problema se mantuvo, por lo que este jueves mantuvieron la interrupción del dictado en las aulas, ya que los celadores no realizarán tareas de limpieza según las recomendaciones del Ministerio de Salud, justamente porque algunos de ellos volvieron a intoxicarse.

Por tal motivo, el gobierno escolar aguardan el informe del área epidemiológica, dependiente de la cartera sanitaria, para determinar que ocurrió en los edificios educativos. "Alguien se tiene que hacer cargo, me parece que esto no puede volver a pasar. Con la salud de los niños no se puede jugar", agregó Sepúlveda, luego de presentar una denuncia penal en la Fiscalía de Uspallata.

Las escuelas afectadas han sido Valle de Uspallata, Nuestra Señora de las Nieves, Mauelturata, Combate de Potrerillos y el jardín nucleado Cerro Siete Colores, de la localidad cordillerana de Uspallata.

La intoxicación por una desinfección de las escuelas terminó con alumnos, docentes y celadores internados. Crédito: @gustavocorrea77

Asimismo, a la espera del avance de la investigación, desde la DGE indicaron que en el resto del departamento lasherino y en toda la provincia, el servicio educativo se desarrollará con total normalidad. También, indicaron que las clases en todos los establecimientos ubicados en la localidad de Uspallata deberán retomarse este viernes 5 de julio.

Según indicaron fuentes consultadas, entre los afectados, hay una celadora que se descompensó y tuvieron que hacerle un electrocardiograma por el cuadro que presentaba, mientras que una maestra de cuarto grado se desmayó frente al alumnado.

En tanto, se espera que la DGE responda al pedido de informes de la senadora Andrea Blandini sobre lo ocurrido en las escuelas de Uspallata.