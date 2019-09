Una de las marchas de vecinos de San Jorge para reclamar por mayor asistencia en salud mental

SANTA FE.- Las estadísticas alarman. En un año y medio se suicidaron 22 jóvenes en la ciudad de San Jorge, departamento de San Martín, 152 kilómetros al sudoeste de esta capital. El 70% de los fallecidos tenían entre 15 y 21 años y el 80% de las muertes se registraron en un solo barrio de la localidad, de 17.000 habitantes. A esto hay que sumarle que 40 chicos intentaron suicidarse. Referentes de la zona y de grupos de autoayuda admitieron que las situaciones de violencia, tanto en las calles como dentro de las familias, se ven con frecuencia y denuncian un escenario social plagado de desigualdades, hambre y problemas habitacionales.

La problemática no es exclusiva de la provincia. Según un informe que presentó Unicef el 30 de mayo pasado, en el país el suicidio adolescente se triplicó en 30 años. Mientras en el período 1990-1992 hubo 2,5 muertes autoprovocadas por cada 100.000 chicos de entre 10 y 19 años, en el período 2014-2016 (relevado para el informe) se registraron 6,5/100.000. De hecho, figura como la segunda causa de muerte entre esa franja etaria (ver aparte).

De acuerdo con los informes a los que tuvo acceso LA NACIÓN, hace solo dos semanas en San Jorge hubo cuatro intentos de suicidio de adolescentes de entre 13 y 17 años.

En este contexto, referentes barriales y de grupos de autoayuda alertaron sobre la ausencia de trabajadores de la salud mental y sociales que aborden la problemática, sus entornos y sus familias, especialmente en esa jurisdicción.

Según los profesionales consultados, la razón de este panorama hay que buscarla en situaciones de violencia intra y extrafamiliar, el bullying y el consumo de drogas. Las organizaciones sociales también hacen referencia a las desigualdades sociales, al hambre y a las viviendas precarias de la zona.

Por eso, en San Jorge reclaman una mayor presencia del Estado y que lleguen más profesionales de la salud mental a los hospitales y centros médicos. De hecho, ya hubo dos movilizaciones de vecinos por la problemática.

Voceros del grupo de autoayuda, que reúne a vecinos del barrio San Martín -donde se registraron la mayor cantidad de suicidios-, activistas y familiares de los chicos fallecidos, reconocieron: "La situación es muy grave. Estamos muy consternados por lo que está pasando. Por este tema trabajamos mucho desde hace un año, sumado a todo lo social por la demanda alimentaria, de ropa y otras cosas que faltan", remarcaron desde esta agrupación, que tiene financiamiento propio.

Y agregaron: "Por falta de presupuesto, se realizan chocolatadas, talleres de aprendizaje, charlas contra las drogas, peluquerías gratuitas, jornadas de juegos y entretenimiento, entre otras actividades solidarias. Estamos desbordados en todas las áreas. Hay muy pocos profesionales y por ahí te atienden una vez por semana y solo cuatro horas. Eso no basta porque no se puede saber cuándo un joven se va a suicidar", reclamaron. También se habla en San Jorge de la actuación policial y judicial. "Tampoco funciona bien. Hay falta de información", alertaron desde la agrupación.

La coordinadora de la Subregión de Salud del departamento San Martín, Macarena Álvarez, se ocupó del tema. "Se está trabajando con el comité de crisis, integrado por instituciones de la ciudad, que vienen desarrollando tareas desde hace tiempo por este tema. Desde julio de 2018 tenemos reuniones con Salud Mental de la provincia para delinear estrategias de abordaje y ahora intensificamos la atención por el creciente número de casos", explicó.

La funcionaria ratificó que en los últimos meses se dieron casos de suicidio con más frecuencia y, en su mayoría, en el mismo rango de edad, entre 15 y 21 años. "Estamos tras el objetivo de precisar si hay algún patrón común porque los casos se dan en un barrio de la localidad. Entendemos que hay algo que está generando que estos jóvenes tengan este pasaje al acto, como lo llamamos técnicamente en psicología", manifestó. Y remarcó: "Sabemos que es multicausal y no podemos adjudicarlo a un factor en particular. Se habla mucho de las adicciones, pero no se puede atribuir solo a eso. Son distintos componentes, pero nunca hay un solo factor que haga llegar a ese desenlace".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que unas 800.000 personas se suicidan cada año en todo el planeta. Es decir, una cada 40 segundos. Según explicó el organismo, las cifras son consideradas alarmantes a pesar de que la tasa de suicidio per cápita está disminuyendo.

La gran mayoría de los casos ocurren en países con ingresos bajos y medios. Sin embargo, en las naciones donde son altos la tasa de muertes autoprovocadas es más elevada (11,5 cada 100.000 habitantes).

Las primeras señales de alerta

Dejan de salir con amigos, de ir a reuniones familiares o de realizar actividades usuales. Pierden interés en actividades que antes les resultaban placenteras.

Como dolores de estómago, de cabeza, fatiga u otras manifestaciones físicas, siempre relacionados con estados emocionales. Pueden dar a entender que se sienten horribles interiormente.

Pueden tener variaciones en los patrones alimentarios o de sueño. También, un evidente abandono del cuidado de su apariencia física.

Pueden desarrollar comportamientos violentos o, incluso, fugas del hogar. Pueden darse situaciones de abuso de alcohol o de drogas.

Muchas veces, tiran o regalan sus pertenencias favoritas.

Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 135 línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires o (011) 5275-1135 todo el país www.casbuenosaires.com.ar

SOS Un Amigo Anónimo: (011) 4783-8888, de 9 a 19 www.sosunamigoanonimo.com.ar

Más información: www.suicidioadolescente.com.ar