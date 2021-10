Priorizá tu descanso

Unos días en el Sur resetean la cabeza por completo

Alojamiento en Bahía Montaña Resort con unidades estudio para 2 personas y cabañas para 4 y 6 amplias y equipadas; con Club House -restaurant, piscinas climatizadas in and out, deck con solárium, gimnasio, spa (consultar precio): Bahía Manzano Resorts Club; 20% en tarifa de alojamiento en Bahía Montaña y Bahía Manzano con desayuno incluido todos los días

Pileta y playa, la combinación perfecta para el relax

Estadía en Bagu Pinamar Hotel & Spa: con piscina, spa “oriental”, piano bar y restaurant; a 13 minutos de la playa caminando y a 5 minutos en vehículo (consultar precio): Hoteles Bagu; 20% en tarifa de mostrador todos los días

La inmensidad de El Chaltén deja sin aliento

Programa “Explorer”: all inclusive con traslado desde el aeropuerto al lodge, alojamiento en habitación base doble, todas las comidas y bebidas incluidas -excepto vinos premium- y exploraciones diarias de día completo o medio día (desde US$ 682): Explora el Chaltén; 10% en el programa Explorer todos los días

La flota de Flybondi te lleva por todo el país con precios imbatibles

Vuelo ida y vuelta a Mendoza en noviembre, saliendo desde Aeroparque (desde $26.917): Flybondi: 20% en vuelos de cabotaje todos los días

Aunque sea una vez en la vida hay que visitar el Glaciar Perito Moreno

Excursión al Glaciar Perito Moreno y recorrida por sus pasarelas (consultar precio): Gigantes Patagones; 20% en Calafate Wine Tour y en la excursión al Glaciar Perito Moreno todos los días

Descansar en un viñedo es desconexión absoluta garantizada

Estadía en Cafayate, Salta: alojamiento con habitaciones dobles o triples con vista a los viñedos, diversas opciones wellness (incluye el programa yoga y vino), excursiones por Cafayate y campo de golf, desayuno incluido (US$ 120 aproximado por noche): Viñas de Cafayate Wine Resort; 25% para socios BLACK y 20% para Premium en tarifas de alojamiento todos los días