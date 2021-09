Probar los indicios

DOLORES.- Varios de los testigos que comenzarán a desfilar hoy por la sala de audiencias sirvieron, durante la investigación del crimen, para que el juez José Luis Macchi dictara las prisiones preventivas de los acusados.

Ahora, el tribunal integrado por los camaristas Susana Miriam Darling Yaltone, Raúl Pedro Begué y Jorge Luis Dupuy, antes de dictar sentencia deberá escuchar a cada uno de los testigos que comprometieron a los acusados y a aquellos que los defensores de los imputados solicitaron para demostrar la presunta inocencia de sus clientes.

El nombre del ex oficial de la policía bonaerense Gustavo Prellezo, señalado como el presunto autor material del crimen de Cabezas, apareció por primera vez junto con los cuatro integrantes de la banda de Los Hornos, que para despegarse de su participación en el homicidio lo señalaron como el asesino del reportero gráfico.

Como coimputados, los cuatro hornenses apuntaron a Prellezo en sus declaraciones indagatorias, donde no tienen la obligación de decir la verdad. Prellezo tiene en su favor que ninguno de los más de 300 testigos que declararán en el juicio oral pudo reconocerlo en los alrededores de la residencia del empresario Oscar Andreani, adonde había concurrido Cabezas.

Más allá de sus confesiones, Horacio Anselmo Braga y Gustavo González, dos de los bandidos platenses, fueron reconocidos por varios testigos como integrantes del grupo que merodeaba el chalet del hombre de negocios, horas antes del homicidio. Al primero lo identificaron dos custodios de la vivienda y dos vecinas; al otro, uno de esos vigiladores y el electricista de la casa.

A Gregorio Ríos, presunto instigador del crimen, lo comprometen las llamadas telefónicas mantenidas con Prellezo y uno de sus hombres, Roberto Archuvi, detectadas mediante el sistema informático Excalibur. Entre esas comunicaciones se destaca la que recibió de Archuvi, a las 5.25 del 25 de enero de 1997, justo cuando Cabezas estaba en poder de sus verdugos. Ambos repitieron que obedeció a que el custodio necesitaba dinero.

Otro elemento que lo vincula es el testimonio de Ricardo Manselle, que reveló que el ex militar se reunió, sucesivamente, después del crimen, con Yabrán, Prellezo y el ex oficial Aníbal Luna, presunto partícipe primario del hecho, en el local de comidas rápidas Mc Papas, situado frente a las oficinas del ex jefe de la custodia personal del difunto millonario.

A esto debe añadirse la afirmación de Silvia Belawsky, que sostuvo que detrás del homicidio estaban Yabrán y Ríos. A la acusadora, presunta partícipe secundaria, a su vez se le imputan tareas de inteligencia previas al crimen, imputación que también alcanza al citado Luna y a Sergio Camaratta, que además tuvo contactos con los hombres de Los Hornos en Pinamar.

Carlos Redruello, el informante policial que acusó a la banda de Pepita la pistolera, fue detenido luego de que una testigo lo identificara como el sujeto que dirigía el operativo en las afueras de la casa de Andreani.

