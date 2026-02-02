Prohíben las actividades con vehículos motorizados en las dunas de Pinamar; Bad Bunny ganó el Grammy al álbum del año
Vuelve el megajuicio por los Cuadernos de las Coimas; Laura Fernández es la nueva presidenta de Costa Rica; murió Juan Elmo Moyano, histórico médico de Los Pumas. Estas son las noticias de la mañana del 2 de febrero de 2026
- El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas se reanudará este martes tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos similares.
- La Justicia bonaerense dispuso la interrupción inmediata de toda actividad motorizada en el sector conocido como La Frontera, en el partido de Pinamar. La decisión se da tras el caso de Bastián Jerez, el niño de ocho años que permanece internado luego de un accidente en esa zona. La medida alcanza a carreras, pruebas de habilidad, picadas y cualquier evento recreativo con camionetas 4x4, cuatriciclos, UTV, motos u otros vehículos similares.
- Laura Fernández, la “Bukele” de Costa Rica, arrasó en las urnas y se convirtió en la nueva presidenta de su país con el 48,7 por ciento de los votos. La elección pone a prueba a la democracia más estable de América Central; esta politóloga de 39 años promete replicar el modelo de mano dura del líder salvadoreño Nayib Bukele.
- Bad Bunny hizo historia en los premios Grammy al recibir el galardón por el premio al álbum del año; es la primera vez en la historia de los Grammy en que un disco en castellano consigue esa estatuilla. En su discurso de agradecimiento se refirió a las redadas de la policía migratoria de Estados Unidos: “Quiero decir: ICE afuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens, somos humanos y somos americanos.”
- Juan Elmo Moyano, histórico médico del plantel de Los Pumas, murió en Punta del Este el jueves por la mañana tras ser atropellado por un conductor borracho de 22 años. La víctima, de 78 años y conocida como “Mito”, disfrutaba de una caminata por la rambla de la Playa Mansa cuando fue embestida brutalmente por Horacio Guillot Navarro, de 22 años y con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
