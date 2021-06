Puesta a punto

Lunes: ¿hay acaso algo más renovador que arrancar la semana con un cambio de look o un tratamiento para recuperar el pelo posverano? Diríamos que no. Así que mejor pasar reuniones y compromisos para mañana y reservarse una cita en Mala Peluquería: quienes no estén en plan de cambiar de corte y solo quieren un rato de disfrute pueden probar con algunos de los tratamientos estrella, como keratina, bótox, hidratación o reparación.

Martes: tiempo de poner las manos a tono. En Umara se puede optar por muchísimas opciones de esmaltado. Para los multitaskers, la versión semipermanente es un gran aliado. Y puede ser un buen momento para hacerse los pies, porque, aunque no se vean, siempre es mejor tenerlos a punto.

Miércoles: en invierno –y sobre todo con barbijo– los ojos toman protagonismo. Por eso, puede ser una gran idea renovar la paleta de sombras y animarse a delineadores de colores. En Zona Vital hay una amplia propuesta de marcas y precios. Conviene cerrar el kit con un buen desmaquillante.

Jueves: para aquellas a las que las cejas les están pidiendo a gritos un service, The Beauty Bar by Coco Buenos Aires tiene un staff al servicio del mejor diseño posible de este rasgo. Además, es posible aprovechar y animarse a cuidar también las pestañas: ofrecen la aplicación de extensiones.

Viernes: momento ideal para stockearse de los mejores productos de belleza. Farmacias TKL es el lugar perfecto para organizar la nueva rutina facial de limpieza: no pueden faltar una crema exfoliante, una nutritiva y otra de hidratación, así como algún serum y protector solar. Y sí, aun en invierno hay que usar factor alto.

Sábado y domingo: el fin de semana puede ser un momento ideal para un spa casero. Un baño de espuma, alguna mascarilla facial, un masaje de cuerpo con alguna rica crema. Farmaonline tiene una sección destinada a todos estos gustos en la que también están incluidas marcas sustentables, para cuidar cuerpo y planeta a la vez.

Belleza para el invierno

Mala Peluquería

25% para socios BLACK y 20% para Premium de lunes a miércoles

The Beauty Bar by Coco Buenos Aires

20% todos los días

Farmacias TKL

10% los viernes en perfumería

Umara

20% en esmaltado permanente U·PRO para manos todos los días y 20% en spa de pies los lunes y miércoles

Zona Vital

10% en productos de perfumería selectiva y dermocosmética todos los días

Farmaonline

10% acumulable todos los días

LA NACION