Qué día de octubre es el eclipse anular y cómo ver el anillo de fuego desde la Argentina

En octubre habrá un eclipse solar anular que se podrá ver desde la Argentina. Se trata del último fenómeno astrológico de esta índole que ocurrirá en 2024. En esta ocasión se podrá ver el famoso “anillo de fuego”, por el cual la Luna queda alineada con el Sol y deja visible un delgado aro de luz. En ese sentido, muchos se preguntan de qué trata y cómo se podrá ver desde el país.

Los eclipses suceden cuando un cuerpo celeste hace sombra o pasa por delante de otro. En el caso de nuestro planeta, se dan entre la Tierra, el Sol y la Luna. Cuando es lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su propia sombra sobre el satélite natural. En cambio, el solar es cuando la Luna se interpone entre el astro y nuestro planeta.

El anillo de Fuego es cuando la Luna queda alineada con el Sol y deja ver un aro de luz fino Twitter

Según detalla la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) en su página oficial, el eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra en el punto más alejado de su órbita por la Tierra. Por lo tanto, el satélite natural se ve más pequeño que el Sol y no lo cubre por completo. “A consecuencia de esto, la Luna se ve como un disco oscuro encima de un disco más grande y brillante, creando lo que parece un anillo alrededor de la Luna”, detalla la agencia del gobierno estadounidense. Esto es lo que recibe el nombre coloquial `anillo de fuego´”.

Qué día de octubre es el eclipse anular

De acuerdo al sitio Time and Date, el eclipse de Sol anular ocurrirá el miércoles 2 de octubre. Se dará durante la tarde: el inicio del fenómeno será un poco antes de las 13 y finalizará alrededor de las 19.

En tanto, el punto máximo del eclipse será a las 15.45. Este será el momento en que se podrá ver el anillo de fuego en el cielo, que será visible alrededor de 10 minutos.

Cómo ver el eclipse solar anular desde la Argentina

Para ver el eclipse solar anular, se deben usar unos lentes con filtros solares especiales Erin Hooley - AP

Este evento se podrá ver en una zona reducida de la Argentina y de Chile. En nuestro país se podrá visualizar desde el sur de la provincia de Santa Cruz. El resto de nuestro territorio lo podrá percibir en menor medida.

Para poder observar el eclipse solar, se deben tomar algunas medidas de seguridad. Si alguien mira de forma directa este fenómeno, puede provocar lesiones en los ojos temporales o permanentes. Por lo tanto, la NASA recomienda utilizar lentes, telescopios o binoculares con filtros solares. “No mires al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves”, remarca.

En caso de no contar con anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, se puede usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol. Para ello, se puede usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Es sumamente importante ponerse de espaldas al astro y no mirar a este a través del agujero. Además, existen varias formas para hacer este artefacto de forma casera.

En tanto, tampoco es recomendable tratar de capturar imágenes del eclipse con cámaras, al menos que se cuente con filtros solares especiales para este tipo de dispositivos, porque es muy posible que se dañe la lente.

