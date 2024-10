Escuchar

Martín Caparrós (67) contó que tiene ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una enfermedad del sistema nervioso que disminuye las funciones del cuerpo. El escritor argentino, que reside en España, habló sobre su afección en una entrevista a un medio español por su nuevo libro, Antes que nada (Random House, 2024), que reúne sus memorias y será publicado el próximo 24 de octubre.

Según explicó el escritor en la entrevista para La Vanguardia, desde hace dos años y medio que conoce el diagnóstico. Sin embargo, junto a Marta Nebot, su esposa, decidió no difundirlo.

El escritor y periodista Martín Caparrós junto a su esposa, Marta Nebot

Qué le pasa a Martín Caparrós

Martín Caparrós (1957) es un escritor y periodista argentino que supo consagrarse en el rubro como uno de los cronistas más destacados del país. Entre sus obras más conocidas, se encuentran El hambre, Ñamérica y Crónicas de fin de siglo. Ganó premios tanto de periodismo como de literatura: Premio Planeta Latinoamérica, Premio Herralde de Novela y Premio Internacional de Periodismo Rey de España, entre otros.

Hace unos meses, Caparrós había anunciado que tenía un problema neurológico que le impedía utilizar sus piernas como debería y se veía obligado a usar una silla de ruedas.

Antes que nada (Random House), el nuevo libro de Martín Caparrós

En la entrevista al medio español, Caparrós afirmó que hablar sobre su afección no era la idea, pero que había empezado a tener síntomas en los brazos. “Iba a salir del armario, quisiera o no quisiera. Ya no podría seguir diciendo que no tenía diagnóstico, que era algo desconocido, que solo me afectaba las piernas”, aclaró.

Respecto de cómo encaró el diagnóstico, expresó: “No quise que los amigos me vieran como un moribundo. Solo se lo dije a Marta cuando lo supe hace dos años y medio. Y lo dije en el libro, desde que empecé a escribirlo, sin saber si iba a publicarlo o no. Pero ‘ELA’ es una palabra engañosa, es como decir ‘cáncer’”.

Según palabras de Caparrós: “La esperanza de vida es de tres a cinco años, que en algún momento tenés problemas para respirar o incluso para hablar. Y en algún momento te morís”.

Qué es el ELA, la enfermedad que tiene Martín Caparrós

Las siglas ELA responden a esclerosis lateral amiotrófica. Según la Clínica Mayo, esta es una enfermedad progresiva del sistema nervioso, en donde se ven afectadas las neuronas del cerebro y la médula espinal. Se caracteriza por ir reduciendo las capacidades de movimiento y de comunicación de una persona, hasta el final. Se trata de una afección sin cura que es difícil de diagnosticar.

Si bien las capacidades mentales no se ven disminuidas (el pensamiento y la razón, por ejemplo), sí se van dañando las distintas funciones musculares. Comúnmente, se ven los primeros síntomas en las extremidades o en el habla, pero es fácil de confundir esta afección de forma temprana con alguna otra.

Martín Caparrós tiene ELA

Esta condición es poco frecuente y genera la pérdida de la independencia en la movilidad, hasta los extremos de causar dificultades en el habla, la respiración y la alimentación.

Esteban Bullrich, Roberto Fontanarrosa y Ricardo Piglia y Stephen Hawking son casos de personas reconocidas con esta misma enfermedad.

