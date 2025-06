Qué pasó con la jueza Julieta Makintach y por qué piden su inmediata detención

La situación procesal de la jueza Julieta Makintach sumó un nuevo y complejo capítulo en las últimas horas. Tras la difusión de su carta de renuncia, una presentación judicial solicita su privación de libertad de forma urgente. Este pedido surge en medio de una investigación sobre su participación en la producción de un documental sobre el fallido juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

¿Quién solicita el arresto de Julieta Makintach?

La solicitud de inmediata detención de la jueza Julieta Makintach proviene de Julio César Coria, un excustodio de Diego Maradona que argumenta que la magistrada incurrió en actos de intimidación hacia una testigo clave.

Cabe recordar que Coria estuvo detenido por presunto falso testimonio en el marco del juicio por la muerte del astro futbolístico.

De acuerdo con el denunciante, la jueza Makintach habría intentado influir en la declaración de una testigo clave Ricardo Pristupluk

La presentación, con el patrocinio del abogado Gastón Marano, se formalizó ante el juez de Garantías de San Isidro, Esteban Rossignoli. Según el escrito, la persona afectada es la sargento de la policía bonaerense Malen Romero. Ella cumple funciones como custodia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2 de San Isidro, organismo que Makintach integró desde marzo de 2017.

La denuncia detalla que, después de una declaración de Romero que complicaría su situación, la jueza intentó contactarla. “Romero, luego de su declaración primigenia, la que claramente complica la situación procesal de Makintach recibió un contacto no solicitado por parte de la jueza, que no puede ser leído de otro modo que como una clara intimidación a la testigo”, afirma el texto judicial.

Julio César Coria fue detenido por falso testimonio durante el proceso judicial Martín Cossarini - LA NACION

El documento describe que la jueza quiso realizar una videollamada. Ante la negativa de Romero, la jueza le envió una copia de la declaración que la sargento presentó, acompañada de un signo de interrogación.

La magistrada habría remitido mensajes con frases como: “No busques nunca Justicia en la Justicia (…) todos en quienes confías te traicionan”. Para los denunciantes, estas acciones buscan influir en el ánimo de la testigo para que no colabore con la justicia o se sienta culpable por su testimonio.

El documental “Justicia Divina” y la anulación del juicio por Maradona

El trasfondo de esta nueva acusación se vincula directamente con el rol de Makintach en el documental “Justicia Divina”. Esta producción, planeada en seis capítulos, pretendía narrar los pormenores del juicio por la muerte de Diego Maradona. El debate oral, iniciado el 11 de marzo pasado, fue declarado nulo.

La jueza Julieta Makintach se refiere al documental del juicio de Diego Maradona

La anulación ocurrió después que el Ministerio Público, a través de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentara pruebas contundentes. Estas pruebas demostraban una participación “estelar” de Makintach en el documental. Además, se probó que ella autorizó el ingreso de un camarógrafo que filmó la primera audiencia, una acción no permitida. Este hecho fue determinante para que el juicio fuera declarado nulo.

Qué consecuencias enfrenta la jueza y cuál es su situación actual

La renuncia de Julieta Makintach aún no fue aceptada, por lo que todavía cuenta con fueros judiciales, una inmunidad que la protege de un arresto inmediato sin un proceso de desafuero. La solicitud de detención argumenta que existe un riesgo de entorpecimiento probatorio.

“Ahora bien, esta situación, que no podemos descartar, se repita con otros testigos, o coimputados, es una clara exteriorización de un entorpecimiento probatorio del que la pesquisa -si no es atendido a tiempo- no podrá recuperarse”, advierte el escrito presentado por Coria y Marano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.