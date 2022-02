Quejas del titular de Aerolíneas Argentinas tras el anuncio de paro de los controladores aéreos

Tras el anuncio de medidas de fuerza por parte de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) que nuclea a los controladores aéreos del país, el titular de Aerolíneas Argentinas se quejó porque “perjudican” a una “exitosa temporada de verano”.

A través de sus redes sociales, Pablo Ceriani, dijo: “Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a Atepsa, en medio de esta exitosa temporada de verano, no solo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turística que espera la llegada de más visitantes”.

Las medidas de fuerza anunciadas por los controladores aéreos pertenecientes a @ATEPSA_Nacional, en medio de esta exitosa temporada de verano, no sólo perjudican a miles de pasajeros sino también a toda la industria turistica que espera la llegada de más visitantes. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) February 16, 2022

En otro mensaje, agregó: “Luego de dos años muy duros para la industria aérea, en la que se resguardaron todos los puestos de trabajo como así también el poder adquisitivo de los trabajadores, esta medida resulta irracional e irresponsable, en el marco del principal fin de semana turístico del año ”.

El reclamo del titular de Aerolíneas cierra: “Le pedimos a los dirigentes gremiales rever esta situación y dirimir sus internas sin afectar el tráfico aéreo, en el comienzo del primer año que se proyecta con cierta normalidad desde el comienzo de la pandemia”.

Le pedimos a los dirigentes gremiales rever esta situación y dirimir sus internas sin afectar el tráfico aéreo, en el comienzo del primer año que se proyecta con cierta normalidad desde el comienzo de la pandemia. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) February 16, 2022

Según el calendario que hicieron público desde, este viernes se cancelarán todos los vuelos desde las 11 a las 13 y desde las 17 a las 19. La medida se repetirá en los mismos horarios el martes 22 y el jueves 3 de marzo. En tanto, el próximo jueves 24 habrá afectaciones de todos los vuelos desde las 17 a las 19; y el martes 1 de marzo, desde las 8 a las 10 y desde las 17 a las 19. En tanto, el miércoles 2, el viernes 4 y el sábado 5 de marzo se verán afectados los vuelos de carga desde las 0 a las 6.

🔥LAS MEDIDAS LEGÍTIMAS DE ACCIÓN SINDICAL COMIENZAN EL 18 de FEBRERO🔥 pic.twitter.com/eg0VaGfuEG — ATEPSA (@ATEPSA_Nacional) February 16, 2022

“El cronograma de acciones ya fue comunicado a todas las líneas aéreas para que puedan reprogramar sus vuelos y notificar a los pasajeros con suficiente anticipación para que las mismas afecten lo menos posible a los usuarios” dicta el comunicado. Sin embargo, confirmó a este medio que “todo lo que es servicio esencial no se verá alcanzado y los días de carnaval no vamos a hacer ningún tipo de afectación, para que no se compliquen las jornadas vacacionales”.

A las críticas del titular de Aerolíneas se sumó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, que escribió: “El turismo es uno de los sectores que más están empujando la reactivación económica de nuestro país. No hay lugar para acciones irracionales que atenten contra esa recuperación que beneficia a todos los argentinos y argentinas”.