Quién era Verónica Ultra, la ciclista que murió tras ser atropellada en Moreno por un conductor alcoholizado

Verónica Ultra tenía 50 años, era mamá de tres hijos y amante del triatlonismo. Este domingo a las 7 de la mañana, mientras pedaleaba con su bicicleta por la banquina de la autopista del Oeste, fue atropellada por Mariano González, un joven de 25 años que conducía en estado de ebriedad. Después de que el Audi A5 la embistiera, fue trasladada de urgencia, pero murió a las pocas horas.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia y dio 2,90 gramos de alcohol en sangre; es decir que más que quintuplicaba los valores de alcohol permitidos. González quedó detenido, a disposición del fiscal general Gabriel López de la UFI N°8 de Moreno, mientras que la familia de Verónica todavía no sale del shock por lo ocurrido.

Verónica Ultra en 2019 Facebook Verónica Ultra

“Es realmente injusto”, dijo esta mañana Facundo, pareja de la víctima, a LN+. “Hoy se llevan una madre, una amiga. Ella amaba lo que hacía, se levantaba a las 5 para ir a nadar, pedía la llave del club para ir a entrenar. Que una persona joven, a los 25 años, tome la decisión de dejar sin vida a una persona joven también, injusto”, agregó.

Una vida consagrada a sus hijos y al deporte

Verónica Ultra se mostraba en sus redes sociales siempre acompañada de sus tres hijos, que actualmente tienen 12, 15 y 18 años, y publicaba fotos en las que se la veía hacer lo que más le apasionaba: competir en triatlones (desafío que consiste en tres carreras: una de natación, una de ciclismo y una de running).

Licenciada y guía de Turismo, había egresado de la Universidad de Morón y, de acuerdo con su perfil de Linkedin, también había realizado un posgrado en Capacitación docente en la Universidad de Salvador.

Vivía en Merlo, había estudiado el colegio secundario en la Escuela Modelo General Belgrano de Ituzaingó, localidad donde se crió y había dado clases como docente de las materias “Circuitos Turísticos y Agencia de Viajes” en el Instituto Agustina Bermejo de Merlo.

Orgullo. Verónica Ultra solía compartir sus participaciones en triatlones internacionales, como este de los Estados Unidos, en 2017 Facebook Verónica Ultra

Apasionada del triatlonismo, solía entrenar en horas previas al trabajo, siempre desde muy temprano, como contó su pareja. Nadaba, corría y pedaleaba con disciplina, pero también pasión, como lo demostró en la última competencia donde participó.

Fue el pasado 15 de enero de 2022, cuando Verónica participó del 37° Triathlon Internacional La Paz, en la provincia de Entre Ríos. Después de mucho tiempo de no lograr llegar entre las mejores marcas, esta vez lo logró y compartió su alegría en su cuenta de Instagram con un emotivo posteo.

“Después de 2 años de quedar fuera del podio por segundos, se me dio esta vez la posibilidad de subir al Podio de La Paz. Gracias a mis amigos, profes y compañeros de triatlón por estar a la distancia con mucha energía que llegó!”, escribió la deportista, feliz y exultante, junto a las fotos que la muestran festejando.

El 15 de enero de 2022 Verónica participó del 37° Triathlon Internacional La Paz, en la provincia de Entre Ríos Instagram Verónica Ultra

En aquella oportunidad, tan solo hace diez semanas atrás, hizo una excelente performance para la categoría en la que participó (mujeres de 50 a 54 años), donde logró terminar el desafío en 2 horas, 53 minutos y 19 segundos, de los cuales poco más de 30 minutos los hizo nadando, 1 hora y 20 minutos pedaleando y 57 minutos corriendo.

La fatídica mañana del domingo 27, Verónica entrenaba con su bici para el próximo triatlón, quizá el de la provincia de San Juan o La Rioja, en abril, tal vez el de Reconquista, Santa Fe. Pero un conductor alcoholizado terminó con sus sueños y los de su familia.

Verónica Ultra (50) fue atropellada en la autopista del Oeste mientras andaba en su bicicleta.

“Pido que no se olviden de la gente, como pasó en Palermo, que a esa mujer andando en la bicisenda se la llevó puesta una persona. Parece que se olvidan, si no sale lo de Vero el alcohol sigue estando, se han tomado medidas, pero el alcohol sigue estando y es un arma. Hoy me quedé sin Vero y mis hijos se quedaron sin madre y no tengo más palabras, quiero que la recuerden, era una gran persona”, dijo el marido.