Ranking: según el sueldo, en qué puesto figuran los docentes respecto de trabajadores de similar formación

A un día de celebrarse el Día del Maestro, un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación reveló que, en el país los docentes ganan menos que otros trabajadores con formación similar. De hecho, están por debajo de los sueldos promedio de algunas personas educadas en instituciones de nivel terciario o superior que trabajan en la construcción (como un maestro mayor de obra), en el transporte de pasajeros, en la administración pública o en servicios de expendio de comidas y bebidas, por citar solo algunos ejemplos.

El relevamiento titulado Enseñar, a pesar de todo, muestra un listado de18 grupos de actividades y los jerarquiza según el nivel de ingresos. Allí, los docentes figuran en el puesto número 15. Quienes se dedican a la enseñanza reciben, en promedio, ingresos mensuales por $49.488. De acuerdo a este ranking, solo están por encima de los que se dedican a actividades administrativas de oficinas ($42.079, en promedio), otros sectores de servicios, como peluquería ($37.965), 157). En tanto, los que se desempeñan en actividades financieras y seguros –y declaran tener formación terciaria– encabezan la lista, con un sueldo, en promedio, de $80.283.

El informe se basa en datos de 2020 y el primer trimestre de 2021 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Creo que el sueldo debería alcanzarme para vivir en general, sin endeudarme, pudiendo acceder a una vivienda propia o a un alquiler y tener lo suficiente como para la canasta básica de alimentos y de la cultura y recreación que cualquier familia necesita”, dice Julia Odelli Craig, docente de teatro en varias escuelas públicas porteñas. Ella se formó durante seis años para ser profesora. “El sueldo que gana un docente hoy no es suficiente: no importa si trabaja en uno, dos o tres cargos en distintos turnos. No alcanza, porque no contempla la cantidad de horas que conlleva desempeñar nuestra tarea más allá de las concretas dentro de la escuela: requiere mucha planificación, reuniones, búsqueda de material, investigación y formación continua”, explica.

“Cuando estoy en la escuela, no pienso en el dinero. Soy yo, Patricia”, se lee en uno de los testimonios recogidos en el informe, de una docente de apellido González que trabaja en una escuela porteña. Para ella su vocación docente nació en la infancia y se mantiene intacta hasta hoy. “Sigue habitando en mí el deseo de aprender ”, resume en sintonía con el título del informe.

Aumentos

Un segundo análisis elaborado en el informe calcula los ingresos por hora de las mismas 18 actividades profesionales. Sorprendentemente, allí los docentes parecerían cobrar una de las horas más caras ($552), en segundo lugar apenas después de quienes realizan actividades inmobiliarias ($724). Para Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato di Tella y autor del trabajo, aquello probablemente se deba a un error metodológico al momento de registrar información. “Es muy probable que cuando los docentes responden la Encuesta Permanente de Hogares declaren menos horas de las que efectivamente trabajan. Muchos tal vez tienen cuatro horas de clase en el turno de la escuela, pero luego trabajan una hora más en la casa, y al encuestador solo le dicen cuatro. Pero no hay manera de que un docente pueda dar clase sin planificarla desde su casa o sin invertir tiempo para corregir fuera de la escuela”, explica.

¿Y si quisieran trabajar más horas cátedra –según Narodowski, lo hacen un promedio de seis horas diarias– podrían hacerlo por la naturaleza de la tarea? Para el especialista, sería muy difícil: “No es nada fácil trabajar en dos escuelas distintas, porque tal vez quedan lejos una de otra, el docente no encuentra vacante o muchas veces no es sencillo hacer coincidir las horas entre un establecimiento y otro”.

El informe explica que la antigüedad es la principal variable que determina los aumentos en la escala salarial docente. Por fuera de ella, en las últimas décadas prácticamente no hubo aumentos salariales en términos reales, simplemente actualizaciones inflacionarias que por lo general fueron insuficientes. Narodowski indica que es un problema regional, pero que en la Argentina tiene un comportamiento especial. “En nuestro país, la política de financiamiento educativo es procíclica: cuando la economía está mejor, los docentes cobran más. Cuando hay crisis, se paga menos. Y es un error, porque es cuando más inversión se necesita en educación”, critica. Su conclusión del informe es que el trabajo docente no se valora en función del nivel educativo alcanzado. Eso genera que los salarios no sean competitivos y, por ende, no atraigan a los mejores profesionales.

