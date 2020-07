Por primera vez desde que inició la cuarentena, los 818 espacios verdes que se encontraban cerrados fueron habilitados para los paseos recreativos de los niños y la circulación de los vecinos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Salvador, un bebe de un año y medio, camina y se tambalea por el pasto denso y tupido del Parque Rivadavia. Hace cuatro meses que nadie lo pisa, y se nota. A pocos metros, su madre, Inés Echevez, llora de alegría. "Está conociendo el pasto por primera vez. Por eso se ríe tanto", dice. Su hijo dio sus primeros pasos en abril, durante la cuarentena obligatoria, y como el parque se mantuvo bajo rejas desde entonces hasta hoy, él nunca había caminado fuera de su departamento.

"No es solo el pasto; es su primera vez de todo. Nunca vio un horizonte tan lejano", afirma Echevez, mientras camina rápido para no perder de vista a su hijo. Alrededor de la rotonda de cemento que circunda el monumento a Simón Bolívar, un par de niños corren y patinan en rollers y monopatines. Ahora que los juegos están cerrados, este punto se convirtió en la principal atracción para los chicos, que se acercaron junto a sus padres para disfrutar de la primera salida recreativa de sus vacaciones de invierno.

La reapertura de los parques y plazas para las salidas recreativas y la circulación tiene ciertas restricciones. Una de ellas es la permanencia en un lugar determinado

La reapertura de los parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires comenzó hoy y coincidió con la nueva extensión de las salidas recreativas de los menores de 16 años. A pesar de que el clima no acompañó, muchos padres decidieron aprovechar las nuevas concesiones para que sus hijos salieran de sus departamentos, respiraran aire fresco y volvieran a disfrutar de las plazas y los parques de sus barrios. Salvo los 303 parques más grandes, el resto de los 818 puntos verdes de la ciudad se mantuvieron con sus rejas cerradas desde el 20 de marzo hasta hoy. Volverán a abrirse el próximo jueves, sábado y domingo, y, a partir de la semana que viene, permanecerán abiertos todos los días.

El día amaneció anticipando una tormenta, pero el pronóstico cambió a media mañana, y, a pesar de que siguió nublado, algunos vecinos decidieron salir de sus departamentos y llevar a sus hijos al Parque Rivadavia. "Llegamos y nos cruzamos de casualidad a la mejor amiga de mi hija de nueve años y su papá. No se veían hace cuatro meses. Estaban tan emocionadas que las dejamos jugar juntas", dice Alejandra Pascual, nutricionista y madre de dos hijas de nueve y seis años. A su lado se encuentra Sebastián Gutiérrez, el padre de la amiga de su hija y, a la distancia, las niñas dan vueltas al monumento de Simón Bolívar, una en rollers y la otra en monopatín. "Cuando se vieron, no sabían qué hacer. Querían abrazarse, pero sabían que no se puede. Fue espectacular. Lo necesitaban", dice Gutiérrez.

La circunvalación de cemento del monumento a Simón Bolívar se convirtió en el principal atractivo para los niños que visitan la plaza

Las dos hijas mayores de Gutiérrez y Pascual se acercan con unas sonrisas que se hacen evidentes a pesar del tapabocas y comentan, entre otros recuerdos, lo bien que la pasaban en los juegos de la plaza. Tanto en Rivadavia como en el resto de los 1121 espacios verdes de la ciudad, los equipamientos -como, por ejemplo, los juegos- están clausurados. Según afirma Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estos volverán a habilitarse en la última etapa de apertura de los espacios verdes. La primera de estas, en la que estamos, consiste en la apertura de rejas y la circulación. La segunda -aún sin fecha- incluirá la permanencia, siempre y cuando se mantenga el distanciamiento. La tercera y última será la reapertura de los equipamientos. "Consideramos los juegos son el sector en el que hay mayor interacción entre familias porque los chicos juegan entre sí. Es por eso que por ahora y hasta nuevo aviso, los juegos de los espacios verdes se mantendrán clausurados", explica Carrillo

La preocupación de los padres por la higiene de sus hijos fue un hecho visible, especialmente antes de irse del parque.

En el caso de los juegos del Parque Rivadavia, como no tienen rejas propias, las entradas al sector de las hamacas y los toboganes se mantienen clausuradas con cintas amarillas. A unos pasos de las cintas, Mérida, de un año y nueve meses, mira fijamente las hamacas de la mano de su padre, Alberto Gareppe. "A pesar de que es chica, nunca se las olvidó. Estando en cuarentena, de repente, nos decía «macas», que es como ella le dice a las hamacas. También llamaba a la calesita, que le encanta", cuenta.

"Ella viene y toca todo. Por eso, preferí tarerla un día como hoy, que está feo. Los días lindos me parece que se va a llenar de chicos y prefiero evitarlos por miedo al contagio", cuenta Gareppe.

Al igual que los juegos, los bancos de los parques también se mantienen con cintas

Lo mismo piensan Cecilia Gómez y su marido, Juan Pablo Albarracín. El matrimonio salió a pasear junto a sus tres hijos al Parque Centenario. Ellos habían intentado venir a este parque durante las salidas recreativas cuando estas solo podían hacerse los fines de semana, pero, según cuentan, "explotaba de gente" y prefirieron irse por miedo a contagiarse. Hoy, en cambio, se encontraron con otro panorama. "Está lindo porque somos pocos. Igual, ya se nos terminó la hora, así que nos vamos. Jugamos a la pelota y lo filmamos a nuestro hijo más grande haciendo los ejercicios de futbol para mandarle el video a su profe de fútbol, tal como nos pide el club. También paseamos alrededor de la laguna", cuenta Albarracín.

A unos pocos metros, una encargada de la limpieza del parque pasa agua con lavandina con una mopa por el corredor que rodea la laguna.