Este miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV cierra su histórica visita apostólica a la Argentina con una jornada distribuida entre la Ciudad de Buenos Aires, donde visitará la cárcel de Villa Devoto; Luján y, finalmente, Ezeiza. Antes de partir a Perú para continuar y cerrar con su gira sudamericana, el Sumo Pontífice tendrá una ceremonia de despedida.

El arribo al penal del Servicio Penitenciario Federal será a partir de las 8. Allí conversará con algunos de los detenidos que quedan antes de su traslado definitivo a otro penal. Luego, el Papa se trasladará hacia el oeste del conurbano para encabezar una nueva multitudinaria ceremonia religiosa a partir de las 10.

Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 11 de noviembre. Aníbal Greco - La Nación

El papamóvil recorrerá desde la rotonda de ingreso a la ciudad en Acceso Oeste hasta Plaza Belgrano. En ese tramo, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba, habrá vallas y los fieles podrán acercarse para ver el paso del vehículo oficial.

El operativo de seguridad contempla la presencia de entre 12.000 y 15.000 efectivos policiales —entre la Policía Federal y la Bonaerense—, afectados a la prevención, control y vigilancia de los accesos. Debido al operativo, el Acceso Oeste estará cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. La alternativa es tomar la antigua traza de la Ruta 7.

Recorrido del Papa León XIV en Argentina: cronograma, horarios y actividades del 11 de noviembre.

La celebración frente al santuario mariano será la última misa de León XIV en suelo argentino y contará con la participación musical de artistas como Luciano Pereyra, los Hermanos Menta, Campedrinos, Carafea y el Ballet Sumampa para homenajear la presencia del Santo Padre.

Tras la misa en Luján, la comitiva papal se trasladará hacia el aeropuerto de Ezeiza (pasando por la Autopista Ezeiza-Cañuelas) para el acto protocolar de cierre junto al presidente Javier Milei antes de embarcar hacia Perú, donde aterrizará cerca de las 17.30 hora local (19.30 de Argentina).