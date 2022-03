Renovar el registro de conductor en la Capital ahora demanda media hora

“Alberto Elacio, turno 323, box N° 10″. El cartel digital en el hall central de la Dirección General de Licencias (DGL), en Villa Lugano, sorprendía a cualquier conductor inadvertido que ingresaba ayer en el lugar a la hora acordada y leía allí su nombre. En el primer día de la puesta en vigor del sistema de solicitud de turnos para renovar el registro de conducir (ya no se atiende la demanda espontánea en el lugar), el escenario mutó de manera significativa: no hubo largas filas para cumplir con el trámite, los pasillos estaban transitables y quienes renovaron el carnet no demoraron más de 30 minutos en cumplir con los pasos establecidos.

"Esto parece Suiza, no la Argentina", decía, con sorna, Miguel Hipólito mientras observaba cómo su esposa, Irene González, demoraba cinco minutos en presentar el formulario que había completado por Internet (al sacar el turno) y tomarse la fotografía; otros 20 minutos para cumplir con el control médico y cinco más a la hora de pagar en la caja y, luego, retirar la licencia.

"Esto es increíble: Llegué a las 7.50, porque tenía turno a las 8, y me atendieron en horario. En media hora me dieron el carnet listo, porque ya había hecho el curso de Educación Vial en un Centro de Gestión y Participación (CGP)", contó Irene.

Además del otorgamiento de turnos, la extensión del horario de atención, que desde ayer pasó de 7.30 a 19, permitió que todo fuera más ordenado cuando se presentaron más de 800 personas ayer en la DGL, en avenida Roca 5252, para cumplir con el trámite.

"Con esta nueva metodología, como lo estamos advirtiendo hoy (por ayer), se reduce en un 80 por ciento la duración de la diligencia, puesto que en poco más de un hora, con el curso de educación vial incluido, el conductor debería haber sorteado la revisión médica (análisis de la visión, audiología y control médico y psicológico), tomarse la fotografía para el carnet, superar el control de gestión y abonar el trámite. Esto era necesario y no se podía postergar más", dijo a LA NACION el subsecretario de Seguridad Urbana porteño, Manuel Izura.

La DGL prevé que hasta 1300 personas puedan completar el trámite de renovación de licencia de conducir por día; para hoy hay 920 citas tomadas y, para mañana, de 750. Y no es necesario solicitar el turno con mucha anticipación.

Vale consignar que quienes concurran para obtener el registro por primera vez sólo podrán cumplir en la DGL con la primera etapa del trámite, puesto que se les brindará otro turno (con día y horario por convenir) para hacer el examen teórico y el práctico, también allí.

Controles más rigurosos

"Con esta disposición también evitamos que, por la acumulación de personas, como ocurría en algunos meses que se atendía a 1800 conductores por día en la mitad del tiempo, los exámenes físicos y psicológicos sean menos rigurosos. Así habrá más controles a la hora de otorgar la licencia. Hoy atenderemos hasta 1300 personas por día. Y antes se recibía a todos los que venían y con un horario mucho más acotado", dijo Izura.

Hasta hace muy poco, en ocasiones, al conductor sólo le bastaba con responder algunas preguntas para sortear la prueba psicológica: "¿Tiene alguna enfermedad o está medicado?", como contó una cronista de LA NACION en una nota publicada el 6 de marzo de 2007.

En ese sentido, la autoridades indicaron que harán exámenes rigurosos y que no se piensa en invalidar los otorgados no obstante que antes, en algunos casos, no se cumplieron los pasos establecidos.

"Hice todos los exámenes físicos y psicológicos sin demorar en las filas. En 20 minutos pasé toda la revisión. ¿Si fue estricta la prueba psicológica? Lo normal: tuve que hacer un dibujo en una hoja y hablar con un médico, que me hizo algunas preguntas. Por ahora, está bárbaro, pero veremos si se mantiene en el tiempo", dijo Micaela, una estudiante que concurrió ayer a renovar el registro.

Esta nueva medida del gobierno también intenta combatir el mercado clandestino para renovar la licencia, es decir, el de personas que ofrecen hacer el trámite a cambio de dinero.

"También en esto hay más controles. En poco tiempo se pondrá un sistema digital para que cada conductor valide con su huella digital los exámenes que deberá sortear", explicó Izura.

