Resistencia bacteriana: el alarmante número de muertes que se prevé para 2050

LONDRES.- Las enfermedades bacterianas resistentes a los antibióticos disponibles causarán más de 39 millones de muertes en todo el mundo en los próximos 25 años y contribuirán indirectamente a otros 169 millones de fallecimientos, según una previsión publicada este lunes. En 2050, las cifras anuales de decesos atribuidos directamente a la resistencia a los antibióticos, o asociadas a ella, alcanzarán 1,91 millones y 8,22 millones, respectivamente, si no se aplican medidas correctoras, informó un equipo internacional de investigadores en una publicación en la reconocida revista The Lancet.

Estas cifras anuales representan un aumento de casi el 68% y el 75%, respectivamente, con relación a las muertes atribuidas directa e indirectamente a la resistencia a los antibióticos en 2022, según los investigadores del Proyecto de investigación Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos.

Predicen que estas subas pondrán a prueba los sistemas sanitarios y las economías nacionales y contribuirán a pérdidas anuales del producto interno bruto de entre 1 y 3,4 billones de dólares para 2030.

Las previsiones sobre la evolución de la resistencia a los antibióticos se publicaron antes de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema, que se celebrará el 26 próximo.

”Este estudio histórico confirma que el planeta se enfrenta a una emergencia antibiótica, con un costo humano devastador para familias y comunidades de todo el mundo”, afirmó en un comunicado Dame Sally Davies, enviada especial del Reino Unido para la resistencia a los antimicrobianos y miembro del Grupo de Coordinación Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Resistencia a los Antimicrobianos. Ella no participó en la investigación.

De acuerdo con los investigadores, los países de ingresos bajos y medios se enfrentan a una carga desproporcionada, y las tasas más elevadas de muertes relacionadas con la resistencia a los antibióticos se registran en el África subsahariana y el sur de Asia, en particular por tuberculosis multirresistente.

Las estimaciones se basaron en registros de 520 millones de personas de todas las edades en 204 países procedentes de una amplia gama de fuentes, incluidos datos hospitalarios, registros de defunción y datos sobre el uso de antibióticos.

