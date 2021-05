Restricciones en el AMBA: Se labraron 1000 actas en los últimos cuatro días por circular sin el permiso

En el primer día hábil desde que entraron en vigencia las nuevas restricciones, en comparación con la semana pasada, hubo menos pasajeros en el transporte público y también bajó la circulación de autos particulares. Sin embargo, se generaron importantes embotellamientos en los accesos a la ciudad, sobre todo en el Puente Pueyrredón, en donde la fila de vehículos, de más de diez cuadras, llegaba hasta la Avenida Mitre al 900.

En cuanto a los comercios no esenciales, a ambos lados de la General Paz, en su mayoría, estaban cerrados o atendían al público desde la puerta hacia afuera. En los últimos cuatro días, según el ministerio de Seguridad de la Nación, en los controles de los accesos entre la ciudad y el conurbano se labraron 1000 actas a personas que circulaban sin el permiso correspondiente y quisieron cruzar de un distrito a otro.

“Me pidieron el permiso antes de subirme al tren. La verdad que había menos gente en los vagones, se viajó un poco mejor. Pero mi hijo que hace repartos en auto me dijo que estuvo como 30 minutos para entrar a la Capital desde zona Norte”, relataba Mariana Ribetti, de 49 años, que se acababa de bajar del tren Roca. Ella trabaja en una farmacia en Balvanera.

En la estación Constitución se vieron menos pasajeros que la semana pasada Silvana Colombo

En la estación, el control de ingreso era laxo, pero al salir los agentes de la Policía Federal miraban con más atención los permisos. El DNU establece 31 casos en los que las personas sí estarán habilitadas para circular.

Desde el ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad señalaron a LA NACION que no brindan el número de infracciones realizadas a personas sin permiso, pero aseguran que hubo un alto acatamiento de las medidas: el 95% de las personas controladas estaban autorizadas para circular, según indicaron fuentes de ese Ministerio porteño.

Este medio también consultó al ministerio de Seguridad de la Nación y explicaron que aún no cuentan el número de infracciones labradas durante este primer día hábil bajo las nuevas restricciones.

Colapso de tránsito en varios accesos a la Ciudad por los controles en el primer día hábil de las nuevas restricciones Silvana Colombo

Según la Secretaría de Transporte de la Ciudad, hasta las 9 de hoy se registró en las autopistas porteñas una reducción del 26% de pasadas vehiculares respecto del miércoles pasado, lo que representa un 55% del tránsito que había antes de la pandemia. En relación con las avenidas internas, los sensores detectaron un 19% menos de pasadas que el miércoles previo y representa un 79% de la circulación respecto al tránsito pre-pandemia.

Durante el fin de semana también se registraron contundentes bajas en los niveles de circulación. En los peajes de las autopistas porteñas el descenso de la circulación fue del 65% respecto del sábado y domingo previos.

Transporte público

Los sensores internos que están ubicados en las avenidas de la ciudad detectaron un 45% menos de vehículos. En cuanto al transporte público hubo un descenso general de más del 52% en relación al fin de semana previo. La tendencia se mantuvo durante los feriados de ayer y anteayer. Si bien el lunes 24 se detectó una movilidad superior a la del domingo 23, fue levemente menor a la del sábado 22.

Controles;Constitución; Puente Pueyrredón; Accesos; restricciones; Silvana Colombo

Afuera, en uno de los laterales de la estación, sobre la calle Lima, se formaba la fila para subir al colectivo de la línea 67. Allí estaba Alejandro Mirella, de 55 años, que es gasista. “Y en el colectivo siempre se viaja medianamente bien, a veces a la tarde viajás parado; hoy hay fila como siempre, no me doy cuenta de si hay menos que lo habitual por las nuevas restricciones”.

Hacia el sur, camino hacia Avellaneda, en el puente Pueyrredón había controles de gendarmería en ambas manos. Los que querían cruzar en un vehículo particular hacia la ciudad se tuvieron que enfrentar a un caos de tránsito cerca de las 10. Desde el puente hacia el Sur, sobre la Avenida Mitre, había 10 cuadras de embotellamiento. Los conductores no paraban de tocar bocina y los que circulaban en moto empezaron a subirse a las veredas para usarlas como si fueran una banquina.

La gendarmería solicitaba los permisos en el puente Pueyrredón Silvana Colombo

“A los pocos que nos dejan trabajar, no nos dejan circular tranquilos, mirá lo que es esto, un desastre. Estoy hace 20 minutos y avancé media cuadra, no me voy más de acá. Yo entiendo que hay que controlar, pero no pueden bloquear todo el puente porque al final de este modo nadie puede laburar”, se quejaba Andrés Meza, de 64 años, que avanzaba a paso de hombre por la Mitre. Aún le faltaban cuatro cuadras para llegar al puente.

En la avenida Mitre, sobre el asfalto había un caos vehicular, pero las veredas estaban prácticamente desérticas. En esas cuadras hay muchas sucursales bancarias y en casi todas las puertas de los bancos había personas durmiendo o pidiendo limosna. Los locales, excepto por los gastronómicos, estaban todos cerrados. Solo había un local de indumentaria con la persiana media baja. Carlos Sánchez, de 43 años, estaba preparando mercadería para ser entregada.

Colapso de tránsito en varios accesos a la Ciudad por los controles en el primer día hábil de las nuevas restricciones Silvana Colombo

“Vendo por internet, yo acá tengo el depósito así que tengo que venir y abrir. Es muy triste lo que pasa, no hay personas en la calle, mirá lo que es esto. Yo por suerte me pude reinventar y me armé una página web, pero tengo amigos que son gente grande y les cuesta ese tema y están muy complicados y se están haciendo una mala sangre tremenda”, dijo Sánchez.

Según informaron fuentes de la gobernación bonaerense, en los locales no esenciales los clientes podrían pasar a buscar la mercadería por la puerta, lo que en la práctica terminaría funcionando similar a lo establecido por la ciudad, en donde los comerciantes atienden desde un mostrador que da a la vereda. Sin embargo, en la avenida Mitre no había comercios abiertos que no fueran de los denominados esenciales.

En las calles de la ciudad de Buenos Aires también había poco tránsito. Sobre la Avenida Avellaneda, que es conocida por la gran cantidad de locales, casi todos los comercios estaban abiertos, pero, en su gran mayoría, atendían con un mostrador en la puerta del local o sacaron los percheros a la vereda.

“Y acá andamos, no se vende mucho, tratamos de vender al interior por internet, eso nos salva. Pero sino acá el local no tiene sentido en días como hoy. Durante las semanas anteriores había bastante movimiento de gente, pero ahora se cayó de nuevo”, se lamentaba Enrique Prieto, de 56 años, que es dueño de un comercio de ropa interior en Avellaneda al 2900.