Revuelo e inquietud en la clínica donde estuvo el paciente

Medidas de prevención en el establecimiento médico Crédito: Fabián Marelli

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020

Eran cerca de las 14.30 de ayer cuando se conoció la noticia de que el nuevo coronavirus había llegado a la Argentina. Un hombre de 43 años, que venía de Milán, Italia, en un vuelo de primera clase, fue el que contrajo el virus chino en su paso por el continente europeo.

Minutos después trascendió que ese paciente, del que oficialmente no se difundió su identidad, estaba internado en la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, del barrio de Recoleta, lo que generó una gran inquietud entre las personas que estaban en el lugar, ya sea para hacerse un control, como también en las decenas de madres que acababan de dar a luz, u otras que estaban ahí con sus hijos pequeños.

Tal fue el caso de Fernando Regueira, de 47 años, que estaba en la clínica para acompañar a su hija que estuvo dos días internada por una gastroenteritis. "Ya la estaban por dar de alta, pero cuando me enteré de que acá estaba el primer caso de coronavirus, le dije a la médica 'nos vamos ya de acá'", expresó desde la puerta de ese centro asistencial, en la avenida Pueyrredón 1461.

Los transeúntes que pasaban por el lugar preguntaban qué era lo que sucedía dentro de la clínica. Al ser informados que allí se encontraba el primer caso confirmado del país, muchos se sorprendieron, otros se asustaron y algunos dijeron que ya se lo esperaban.

"No te puedo creer ¿Hay un paciente con coronavirus acá? Dios mío, mejor me voy", comentó Estela Sibella, de 77 años, que caminaba a paso lento por la avenida y apuró la marcha cuando se sintió demasiado cerca de la persona infectada, aunque ella estaba en la calle y el paciente, en cuarentena.

"¿Llegó el coronavirus? Y, ya me la esperaba. No íbamos a zafar de esta, ahora hay que ver cómo reaccionamos, habrá que ver si estamos preparados. Por suerte es verano, sino estaríamos complicados", dijo José Luis Mensa, de 50 años, que pasaba por el lugar.

El domingo a la noche el paciente tuvo fiebre y síntomas respiratorios y decidió ir a la clínica de Recoleta para ser atendido. Ahí lo aislaron y se mandaron los análisis al Malbrán, que ayer dieron un resultado positivo.

Desde el domingo mismo se activó el protocolo entre los ministerios de Salud de la Nación y la Ciudad, con seguimiento diario. El Gobierno tiene los datos de los pasajeros ubicados adelante y atrás del asiento del hombre infectado para hacerles un seguimiento.

"Mi hija acaba de tener un bebé. Estoy muy preocupada por ella y por mí, que tengo 64 años. Mi hija está en el piso 12, tengo miedo de que contraiga coronavirus", relató Enza Freites, desde la puerta de la clínica.

"Vine a la guardia por un resfrío y mocos, y justo me encuentro con esto, no lo puedo creer. Me voy a quedar a esperar mi turno afuera del edificio por las dudas. Yo llegué de la costa y me picaron un montón de mosquitos, así que le tengo más miedo al dengue que al coronavirus", dijo Carlota Celiz, de 48 años.

A las 17, la empresa de salud Swiss Medical, dueña de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, emitió un comunicado donde explicó la situación del paciente, y detalló que el hombre no se encontraba ahí, sino que estaba al lado, en otra clínica de esa empresa sobre la avenida Pueyrredón 1443, llamada Swiss Medical Center Barrio Norte.

Estas instalaciones no tienen una conexión edilicia con la maternidad, dato que llevó tranquilidad a los padres y a aquellos que están próximos a serlo y tienen el parto programado para esta semana.

También indicaron que el paciente estaba en "un buen estado de salud general".

"Se disparó el protocolo en el marco de lo acordado entre las autoridades nacionales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enviándose en su oportunidad las muestras al instituto Malbrán. En el día de la fecha dicho instituto ha confirmado el primer caso positivo de coronavirus", expresaron en el comunicado.

Sobre la seguridad del paciente y su entorno, la entidad afirmó que, gracias a la preparación anticipada que impulsaron cuando la enfermedad se empezó a propagar nivel mundial, "están absolutamente garantizadas".

Y continuaron: "Toda evolución futura respecto de la evolución del paciente será dada a conocer por el Ministerio de Salud ".

En el Swiss Medical Center Barrio Norte, la tarde continuaba su curso, a pesar de que unos pisos más arriba estaba el paciente infectado. Las personas llegaban de a montones para hacerse estudios o para atender alguna molestia en la guardia.

"No me sumo a la histeria que tiene la gente con este virus chino. La gripe A fue peor, la gripe común también mata a mucha gente por año, esto no es para tanto. Yo no estoy dentro de los grupos de riesgo, así que me quedo tranquila", sostuvo Antonella Ascarte, de 39 años, que estaba por entrar a la guardia por la avenida Santa Fe.

"Preferiría que no esté acá la persona con coronavirus, pero no voy a dejar de hacerme los estudios. Hay que confiar en los especialistas y en el sistema, si lo tienen acá debe ser porque lo tienen controlado, uno no puede desconfiar tanto de la capacidad de los especialistas porque sino tendríamos que entrar en pánico", expresó Juan Martín, de 40 años.

Finalmente, cerca de las 20, el paciente fue trasladado al Sanatorio Agote, también en Recoleta, donde permanecerá internado.