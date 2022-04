Rosario: una mujer de 82 años sufrió una violenta entradera y, en el medio del ataque, le dio un te al ladrón para que se calme

Una mujer de 82 años fue víctima de una violenta e inusual entradera en la ciudad de Rosario, Santa Fe. El acto delictivo ocurrió entre la tarde y la noche del miércoles, en las que durante tres horas el ladrón, de 60 años, torturó a la mujer para que le entregara sus pertenencias y objetos de valor.

Según relató Gloria canal 3 de Rosario, el hombre ingresó a su vivienda por los techos alrededor de las 18.30 y hasta pasadas las 21 permaneció en el interior. A lo largo de esas horas, el hombre golpeó hasta quedarse sin fuerzas. “Tenía una corbata, una soga grande y una bolsa de nylon para mi cabeza . Yo me resistía, pero en un momento no daba más. A él le agarraron palpitaciones, se sentó y tomó agua”, dijo la mujer.

Luego el relato se tornó inusual al contar lo que siguió: “Yo le dije que se tomara el té con azúcar que me había preparado. Ahí me contó que era diabético. Era un hombre grande”.

Gloria explicó el resto de la agresión: “El tenía un guante de latex. Después se lo sacó. Me metió la mano en la boca y me rompió la dentadura. Es más, me sacó una muela”. Además, detalló que el ladrón revolvió toda su casa en busca de dinero y joyas.

El final de la entradera terminó mal porque el ladrón, cuando huía, se cayó de un techo de un galpón e impactó sobre un auto que estaba debajo. El vehículo, marca Ford modelo Fiesta tuvo rotura del parabrisas y abolladuras. En tanto, el agresor fue encontrado dentro del galpón, en el interior de un utilitario blanco.

Entre las pertenencias del agresor había una mochila que tenía una amoladora, una cinta métrica, dos destornilladores, una cinta de papel, dos rollos de cables, dos discos de corte, cuatro relojes de pulsera, una pulsera de metal, tres cadenitas de oro, prendedores plateados y trozos de soga.