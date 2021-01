Renunciaron las concejalas involucradas en un escándalo en San Andrés de Giles por vacunarse sin ser personal esencial Fuente: Archivo

Luego que se hiciera público un escándalo en la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles por la vacunación contra el coronavirus a una veintena de personas no consideradas esenciales, esta mañana la dos concejalasdel Frente de Todos involucradas en la disputa presentaron su renuncia a su puesto legislativo. Una de ellas, Laura Branchini, era la presidenta del Concejo Deliberante local y la otra edil era Marina Cané.

Según consignó el medio local InfoCiudad, el propio Concejo Deliberante difundió dos comunicados en los que cada exconcejala explicó los motivos de su salida y, a su vez, vuelven a pedirle disculpas a la comunidad.

Branchini indicó cómo fue su vacunación con la Sputnik V: "Como ya expresé a mis compañeros de bloque, fui llamada porque una persona no respondía el llamado del vacunatorio. Me encontraba trabajando en la calle, como lo hago a diario. Lamento que algunas mujeres y hombres de la política local hayan aprovechado esta situación sin medir consecuencias personales ni humanas".

Y concluyó: "Aquellos que aún no me conocen, quizás duden de la transparencia y legalidad de mi vacunación, a todos ellos quiero pedirles disculpas, no pensé el daño que podía ocasionar, y ese fue mi error. Confíe en el criterio de las y los profesionales, y lo seguiré haciendo, pues son ellos los que a diario ponen el cuerpo".

Cané expresó en otro comunicado que "dar un paso al costado es la mejor manera de despejar toda duda respecto a la campaña de vacunación que se aproxima". Además de pedir disculpas, explicó que "en ningún modo se trató de un acto de abuso de poder y que no obré, bajo ninguna circunstancia, de mala fe".

Denuncias por irregularidades con la vacunación

La semana pasada, San Andrés de Giles se vio inmersa en un escándalo luego de que un grupo de vecinos denunciara que 22 personas que no son personal de salud, entre ellas dos concejalas del Frente de Todos, recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V sin ser personal de la salud.

El intendente de esa localidad, Carlos Puglielli, indicó que se iniciara un sumario para investigar esa irregularidad porque las vacunas estaban destinadas exclusivamente a personal de salud.

