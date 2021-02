Sandra Pitta opinó sobre los resultados de efectividad de la vacuna Sputnik V: “El daño ya está hecho”

The Lancet, la prestigiosa revista médica británica que se publica de forma semanal, informó los resultados intermedios del estudio de Fase III de la vacuna Sputnik V en casi 20.000 personas. En el análisis de eficacia, aleatorizado, a doble ciego y controlado por placebo, de 19.866 voluntarios, 14.964 recibieron la vacuna y 4902 el placebo. Se administraron las dos dosis con 21 días de diferencia y se alcanzó una eficacia del 91,6%. El cálculo se basa en el análisis de 78 casos confirmados de Covid-19 identificados: en el grupo que recibió el placebo se produjeron 62 casos y en el grupo que recibió la vacuna, 16.

Después de la primera semana, en que la protección todavía no se había desarrollado, se registraron 20 casos graves confirmados de Covid-19 en el grupo de placebo y ninguno en el grupo vacunado. En un período de 7 a 14 días, la eficacia de la vacuna para evitar casos graves se elevó al 50%, entre los 14 y los 21 días, al 74,1% y a partir del día 21, al 100%.

Sandra Pitta, la farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del Conicet que ganó notoriedad en la campaña presidencial del año pasado cuando Alberto Fernández le dijo que no tuviera miedo porque cuidaría su trabajo, se refirió a los datos detallados del ensayo clínico.

En las redes sociales, Pitta expresó su opinión sobre los resultados de los análisis de eficacia del inoculante ruso que finalmente fueron revisados por científicos a nivel internacional y de la intervención de la Anmat que había autorizado la aplicación de la vacuna rusa en el país sin tener los resultados finales de los estudios. “Ojalá que la vacuna funcione aunque solo la hayan probado en rusos. Pero el daño al Anmat ya está hecho”, escribió la investigadora en Twitter.

Ojalá esa vacuna funcione, aunq solo la hayan probado en rusos. Pero el daño al ANMAT ya está hecho. — Sandra Pitta (@spitta1969) February 2, 2021

La publicación de Pitta generó un enorme revuelo entre los usuarios de la red social; algunos apoyaron a la investigadora y otros que se manifestaron en contra de sus dichos. La científica hizo un paralelismo con los goles que marcó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 para dejar en claro su parecer sobre la aplicación de la vacuna sin la debida aprobación internacional. “No perdamos de vista lo esencial. De los dos goles de Maradona, siempre preferí el que no hizo con la mano”, sentenció.

No perdamos de vista lo esencial. de los dos goles de Maradona, siempre preferí el que NO hizo con la mano. — Sandra Pitta (@spitta1969) February 2, 2021

¿Qué había dicho Pitta sobre la Anmat?

Hace un mes, en diálogo con el periodista Gonzalo Aziz en Aire de Noticias de Radio Mitre, la científica aseguró: “El prestigio que tiene el Centro Gamaleya acá no sirve de guía, hay que basarse en evidencias, los científicos eso es lo que hacemos, no importa si una vacuna viene de ahí, de Pfizer o de otro lado. Te digo más, la de Pfizer era elaborada por dos científicos de origen turco en Alemania, científicos inmigrantes de una empresa chiquita que se asoció a Pfizer, así que eso del prestigio es un argumento que tiene su peso, pero los científicos no lo usamos, no es el argumento principal”.

La publicación de Pitta generó un enorme revuelo entre los usuarios de Twitter Archivo

Y continuó: “Gabriel Rubinstein dice en una nota que la Anmat aprobó de una forma extraña la vacuna rusa, porque no hubo una disposición. Te dice ‘esto se aprobó’, como hizo con Pfizer. Pero acá, con la Sputnik V no hubo una disposición. Hubo una resolución del Ministerio de Salud que dijo ‘Anmat la recomendó’. Y hay una carta que se hizo pública y que la recomienda, pero sin datos”.

Para finalizar: “Creo que Anmat debe tener esos datos, porque para recomendar algo necesitás datos científicos, necesitás evidencias. Pero me gustaría que alguien de Anmat saliera a decir que tienen esos documentos así los podemos evaluar. Acá no se trata del país, yo la rechazaría también si viniera de Estados Unidos sin evidencias. Pero pasar todo por el tamiz ideológico es un enorme error y también una trampa en la que quieren que caigamos”.

LA NACION