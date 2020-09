Santa Fe: los políticos no podrán acceder a un bar céntrico de esta capital

José E. Bordón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2020 • 04:05

SANTA FE.- La bronca de los comerciantes de esta capital y de ciudades vecinas, va en aumento, especialmente desde el sábado último cuando entró en vigencia una medida del gobierno provincial, avalada por el municipio, que dispuso una vuelta atrás de fase en la situación comercial y recreativa generada por la pandemia en esta capital y localidades vecinas, por el término de dos semanas.

A tal punto, que el propietario de un conocido bar del macrocentro de esta capital, y otros en el barrio Candioti, anunció públicamente que no permitirá que ningún dirigente político, tanto del gobierno provincial como municipal, ingrese a su local, porque -según argumentó- con el cierre de las actividades comerciales, que rigen desde el sábado último y por el término de 14 días, se los está obligando al cierre definitivo de esa actividad.

"Vamos a cumplir con el derecho de admisión. No quiero ver ni a uno solo sentado en mis locales. Salud compañero o compañera o en la jerga que se autodenominen en su partido", aseguró Ignacio Preti, dueño de Bilbao, una empresa con tres locales, uno en el microcentro de esta capital, y los restantes en el barrio Candioti.

"Nacho" Preti es uno de los empresarios gastronómicos que más apostó por Santa Fe. En pocos años inauguró algunos de los bares más reconocidos de la ciudad: Bowie, Bilbao y Yucca, entre otros. Por eso, según explicó, "desde la autoridad que me otorga haberme convertido en una de las banderas del sector, sentí que era necesario exponer el enojo de todo el sector tras una nueva fase de restricciones que anunciaron" el gobernador Omar Perotti y el intendente Emilio Jatón, el viernes por la noche.

"En quince días, cuando retomemos nuestra actividad gastronómica va estar prohibida la entrada a todo político o empleado que se relacione con ellos, de cualquier partido, sea cual sea", escribió el joven emprendedor en su cuenta de Instagram.

Para Preti, las restricciones que impusieron a los gastronómicos en el último anuncio "puede terminar de sepultar a un sector que viene muy castigado por la cuarentena".

Desde el sábado pasado, y por el plazo de dos semanas, los bares y restaurantes deberán mantenerse cerrados y sólo podrán trabajar con envíos a domicilio (delivery) hasta las 24, y servicio para llevar (take away) hasta las 22.

Otro reproche público al gobernador

El viernes pasado, cuando el gobernador Perotti y el intendente Jatón recorrían una obra, en el marco del acto virtual que encabezó el presidente Alberto Fernández, una mujer que conduce un remis en esta capital, abordó a ambos mandatarios y les recriminó la falta de trabajo, seguridad y las restricciones que retornan por la pandemia de coronavirus.

La mujer se acercó visiblemente nerviosa y temblorosa a Perotti, quien se quedó en el lugar y atendió su reclamo. "No tenemos trabajo, no podemos salir, la mano dura que sea con los que van a tomar mate a la playa, no con los trabajadores", le gritó con el celular en la mano.

"Yo los voté y ninguno me representa", continuó y alzó nuevamente la voz para decirle: "No tenemos para comer, no podemos pagar las cuentas". El gobernador escuchó el reclamo e intentó calmarla. Fue entonces cuando la mujer le dijo: "Ustedes están calmo porque cobran un buen sueldo a fin de mes. Nosotros no, porque no podemos trabajar", gritó.