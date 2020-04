Santiago del Estero: un referente político, detenido por salir a correr

Un político que incumplió las normas de la cuarentena 02:09

SANTIAGO DEL ESTERO.- Gustavo Pérez Leirós, empresario del rubro inmobiliario y uno de los referentes del PRO en esta provincia, fue detenido esta mañana mientras trotaba al costado de una ruta provincia, actividad prohibida en el marco de la cuarentena nacional obligatoria por el coronavirus . Tampoco llevaba barbijo , cuando su uso obligatorio desde el pasado lunes en toda la provincia.

Perez Leiros fue visto por una patrulla de control mientras trotaba esta mañana en la zona de quintas de fin de semana y de barrios privados, ubicado en la zona de Maco, a 10 kilómetros de la capital santiagueña. Fue interceptado, se le explicó de la prohibición de esta actividad y se le advirtió que, además, circulaba sin barbijo.

El video que se viralizó rápidamente, cuando uno de los policías le advierte de la prohibición de realizar actividad física en espacios públicos y sobre el no uso de barbijo, el excandidato a Intendente por la Capital del PRO mostró que lo tenía en la mano: "me lo saque recién, no estaba respirando", fue su explicación, al tiempo que dijo "bueno, me vuelvo a casa", pero los uniformados lo invitaron a subir al móvil y lo trasladaron a un centro de detención especial para quienes violan la cuarentena.

Antes de subir al móvil le indicaron que se ponga el barbijo y le dieron un par de guantes para que se los calce. Mientras esto ocurría Leiros intentaba justificarse diciendo "aquí no hay nadie, no anda nadie", sin respuesta de la policía a esto.

Perez Leiros es uno de los referentes del PRO en esta provincia y fue candidato a Intendente de la capital en las elecciones de 2014 perdiendo ante el candidato del oficialismo provincial.

Otro detenido, por circular sin barbijo

Otra detención, por circular sin barbijo, también un dirigente de Cambiemos de esta provincia se dio en la ciudad de Bandera. Se trata de Carlos Cejas, ex responsable de la SAF (Secretaría de Agricultura Familiar delegación Santiago del Estero) en la gestión de Mauricio Macri, importante dirigente del macrismo santiagueño.

A Cejas se le secuestró la camioneta en la que circulaba en el ingreso a la ciudad de Bandera, ubicada a 280 kilómetros al sudeste de la capital santiagueña por circular sin barbijo, algo que es obligatorio en esta provincia desde el pasado lunes. Como explicación, el ex funcionario nacional, adujo haberselo olvidado al salir de su casa. Cejas tiene campos en la zona de Los Juríes, zona cercana a donde fue detenido.

Gerardo Zamora ordenó "tolerancia cero" a la policía de la provincia, con propios y extraños, a quienes violen la cuarentena. Semanas atrás, un funcionario de su gobierno, amigo personal y compañero de militancia en la UCR hace más de 20 años, fue echado al no poder justificar su presencia en las calles en horas de la madrugada.