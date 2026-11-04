Se aproxima el “Pampero”, un fenómeno que traerá frío invernal con temperaturas mínimas de hasta 7°: las zonas afectadas

Un cambio en las condiciones del tiempo traerá viento sur, lluvias y un marcado descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de un jueves mayormente despejado y con ambiente templado, el avance de un frente frío dará paso a un fin de semana con registros propios de otra estación, especialmente durante las primeras horas del día.

El enfriamiento se sentirá con mayor intensidad en el conurbano bonaerense, donde las mínimas del domingo oscilarán entre 7 y 9°C. Antes, el sábado tendrá ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h y una máxima inferior a los 20°C. Luego comenzará una recuperación térmica, acompañada por jornadas de sol y una diferencia considerable entre las temperaturas de la mañana y la tarde.

Pronostico del tiempo

El Pampero y un nuevo frente frío: cómo cambiará el tiempo

Según Meteored, el Pampero, un viento del sudoeste, soplará este miércoles con ráfagas de hasta 40 km/h y favorecerá la salida de las nubes en el AMBA. Su ingreso marcará el cierre del primer episodio de inestabilidad de la semana, que dejó chaparrones y tormentas aisladas con una distribución irregular.

La tarde del miércoles terminará con temperaturas de entre 23 y 24°C. Con el cielo despejado durante la noche, los registros bajarán hasta los 13°C en la ciudad de Buenos Aires y los 10°C en el conurbano al amanecer del jueves.

El jueves se perfila como el día hábil con mejores condiciones de la semana: tendrá cielo prácticamente despejado y una máxima de 25°C en la región metropolitana. Sin embargo, esa estabilidad será transitoria.

El viernes, las máximas todavía se ubicarán entre 23 y 25°C, pero la nubosidad aumentará durante la tarde. Entre ese momento y la noche llegará al AMBA un frente frío que avanza desde la Patagonia, con probabilidades de lluvia de hasta el 90%, aunque los acumulados previstos por el momento serán de pocos milímetros. Detrás del sistema, el viento rotará al sur y soplará con ráfagas superiores a los 40 km/h.

⚠️⛈️ #Alerta por tormentas, fuertes a severas, en 8 provincias.



🟠60-90 mm, ráfagas hasta 90 km/h: Corrientes, sur de Misiones, este de Chaco y noreste Santa Fe.



🟡20-40 mm: Tucumán, sur de Catamarca, Santiago del Estero, este de Formosa, norte de Santa Fe y de Misiones. pic.twitter.com/crSWp9XokG — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 4, 2026

Un sábado con viento fuerte y temperaturas por debajo de los 20°C

El sábado comenzará con cielo gris y posibles lloviznas en los sectores oeste y sur del área metropolitana. La nubosidad disminuirá hacia la tarde, pero la mejora no estará acompañada por una recuperación inmediata de las temperaturas.

La máxima se mantendrá entre 18 y 19°C, mientras que el viento sur podría registrar ráfagas de entre 45 y 60 km/h. El pronóstico también plantea prestar atención al comportamiento del Río de la Plata en las zonas ribereñas bajas.

Miércoles de tormentas en el Litoral ⛈️, con más de 100 mm posibles en Misiones. En la Patagonia se esperan ráfagas de más de 90 km/h y nevadas en la cordillera ⚠️.



Informe especial con @ecampetella 👇https://t.co/KfEXQN2naX pic.twitter.com/VcfDbaVzYi — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 4, 2026

Dónde se esperan las temperaturas más bajas

El domingo tendrá la mañana más fría del período. En la ciudad de Buenos Aires se prevén mínimas de entre 10 y 11°C, mientras que en el Gran Buenos Aires los valores oscilarán entre 7 y 9°C. El sector norte del conurbano será el más frío.

Con el avance del día, el sol favorecerá una recuperación de las temperaturas: las máximas llegarán a 21 a 23°C. La diferencia entre el amanecer y la tarde podría alcanzar los 15°C, por lo que la amplitud térmica será una de las características centrales de la jornada.

El índice de radiación ultravioleta será alto. Para la tarde, cuando está prevista la llegada de León XIV a Aeroparque a las 16.30, las condiciones serán más templadas que durante las primeras horas del domingo.