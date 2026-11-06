Se aproxima un frente frío que provocará un derrumbe térmico con temperaturas de hasta 6° y tormentas: las zonas afectadas

Un frente frío avanzará sobre la región central de la Argentina y provocará un cambio de tiempo en Buenos Aires, con lluvias dispersas, viento del sur y un descenso de las temperaturas. El enfriamiento se acentuará durante el fin de semana y tendrá su momento más marcado el domingo, cuando las mínimas podrían caer hasta los 6°C en sectores del conurbano bonaerense.

El episodio será breve: después de las mañanas frescas, el viento del norte favorecerá una recuperación térmica y las máximas podrían acercarse a los 30°C hacia mediados de la próxima semana. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de tormentas será baja durante el paso inicial del frente, mientras que las señales de mayor inestabilidad aparecen hacia el cierre del período.

Pronostico del tiempo

Cuándo llega el frente frío y qué zonas tendrán lluvias

Según Meteored, el frente frío avanzará este viernes 6 de noviembre sobre el centro del país y favorecerá precipitaciones en Buenos Aires, principalmente durante la segunda mitad de la jornada. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la probabilidad de lluvias ronda el 70%, aunque las posibilidades de que se desarrollen tormentas son reducidas.

Los modelos analizados anticipan acumulados de entre 1 y 15 milímetros, distribuidos de manera dispersa. De esta forma, el cambio de tiempo estará acompañado por lluvias de variada intensidad, sin que se esperen volúmenes importantes para la región.

El viernes comenzará con un ambiente todavía templado, con una mínima cercana a los 16°C y una máxima de alrededor de 25°C. A medida que avance el sistema frontal, el viento girará hacia el sur y se registrarán algunas ráfagas, con un descenso progresivo de la temperatura.

Durante la madrugada del sábado 7 podrían persistir precipitaciones residuales. Luego se espera una mejora, con menos nubosidad, aunque el viento mantendrá condiciones frescas: las ráfagas podrían alcanzar entre 45 y 50 kilómetros por hora y la máxima apenas rondaría los 20°C.

⚠️ El frente frío pone en alerta:



🌬️ por #ráfagas de hasta 70-80 km/h a: La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero



⛈️ por #tormentas a: La Pampa, sur de San Luis, y en la franja desde el noroeste, centro y sudeste bonaerense. pic.twitter.com/7e2JFBoYoa — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 6, 2026

Dónde se esperan las temperaturas más bajas

El domingo 8 de noviembre se perfila como la jornada con el amanecer más frío de esta secuencia. El cielo despejado acompañará una caída de las temperaturas mínimas, que presentarán diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En sectores del Gran Buenos Aires se prevén registros de entre 6 y 7°C, mientras que en la Capital la mínima rondaría los 10°C. Así, el enfriamiento será más pronunciado en parte del territorio bonaerense, después de varios días con condiciones primaverales.

Sin embargo, la circulación del viento comenzará a cambiar. Su rotación hacia el noreste y el posterior predominio del sector norte permitirán que el ambiente se vuelva más templado, con una recuperación que se hará especialmente evidente el lunes.

#PronosticodelTiempo🇦🇷

🌬️ Avanza un frente frío por el centro del país, dejará lluvias y tormentas, descenso de la temperatura y ráfagas del sur. #AMBA aumento de la nubosidad y humedad, desmejora entre la tarde y noche con algunas lluvias.



📲Más info👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/90hPQRCTKT — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 6, 2026

Cuándo volverían el calor y las tormentas

La recuperación térmica continuará entre el martes 10 y el miércoles 11, con condiciones mayormente estables, viento predominante del norte y máximas de entre 25 y 27°C.

El jueves 12 podría registrar la temperatura más elevada del período. Aunque aumentaría la nubosidad, el ambiente se mantendría cálido y los termómetros podrían acercarse a los 30°C.

A partir de entonces, el panorama podría cambiar nuevamente. Entre el jueves 12 y el sábado 14, los pronósticos muestran señales de inestabilidad, con posibles precipitaciones aisladas y tormentas hacia el final de ese intervalo.