El juez del tribunal de familia James Troiano en Nueva Jersey dictaminó que un joven de 16 años acusado de violar a una niña de la misma edad no debe ser juzgado como adulto porque proviene de una "buena familia" y es "claramente un candidato no solo para la universidad sino también para una buena universidad", informó el New York Times.

En la decisión de 2018, el juez también dijo que el supuesto ataque no fue una violación, a pesar de que hay constancias de que el joven mismo lo llamó así en un mensaje a sus amigos. Según el Times, una corte de apelaciones revirtió la decisión del juez Troiano en la Corte Superior de 2018, cuando se revisaron las sentencias de jueces que recientemente habían sido señalados por proteger a acusados de violadores y agresores sexuales, en lugar de a sus presuntas víctimas.

El adolescente de 16 años, identificado solo como G.M.C., fue acusado de violar a otra joven que estaba visiblemente intoxicada en una fiesta. Según la investigación filmó el acto y compartió el video con sus amigos. De acuerdo con el Times, el adolescente compartió el video a través de un mensaje de texto que decía: "La primera vez que tuvo relaciones sexuales fue una violación". Según los documentos de la corte, el joven después envió un mensaje de texto a sus amigos diciendo que no había sido una violación.

El juez James Troiano. Foto: New York Post.

El juez dijo que dudaba en llamar al presunto acto de violación, porque definía la violación "tradicional" como un ataque de "generalmente dos o más hombres en general" en el que sostienen a la víctima "a punta de pistola o arma", y están "simplemente aprovechándose de la persona y golpeando a la persona, amenazando a la persona".

El juez también se preguntó si la acusadora había considerado que podría estar arruinando el futuro de su presunto atacante informando a la policía. "El joven viene de una buena familia que lo ubicó en una excelente escuela donde le estaba yendo extremadamente bien", dijo Troiano, según documentos judiciales. "Claramente, es un candidato no solo para la universidad, sino también para una buena universidad. Sus puntajes para ingresar a la universidad fueron muy altos".

El estado de Nueva Jersey define todos los niveles de violación como agresión sexual, y define el asalto sexual como "la penetración, sin importar cuán leve sea, en qué fuerza física o coacción se usa o en la que la víctima está física o mentalmente incapacitada".