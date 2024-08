Se incendia una parte de la refinería de YPF en Ensenada y hay un gran operativo de bomberos y Prefectura

Escuchar

Un incendio se desató este jueves en la zona de tanques de la refinería de YPF del Complejo Industrial Ingeniero Enrique Mosconi en Ensenada, que generó columnas de humo en puntos de La Plata, Berisso y Ensenada. Se desplegó un operativo del que participan Bomberos de Planta, con apoyo de los de Berisso y Ensenada y de Prefectura. El secretario de Seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, aseguró que aunque hay mucho humo, ya no hay llamas.

Según comunicaron de YPF, la guardia de emergencias del Complejo está trabajando en contener la situación que inició a las 16:30 y, por ahora, no hay heridos y el lugar fue evacuado. “La compañía quiere llevar tranquilidad a los vecinos de la zona. Se trabaja en el control de la situación”, escribieron. También informaron que no habría riesgo de propagación, pero que será un trabajo largo para extinguir el fuego .

Slobodian detalló en TN que lo que se quemaba era petróleo crudo que entraba a la destilería para ser procesado. “Se rompió el caño que trae el crudo a la destilería. Es un oleoducto. Eso es lo que se rompió y se prendió fuego. Se cerró la canilla para que no salga crudo y se pueda controlar mejor”, explicó.

Dichos caños, continuó, se encuentran sobre “unas trincheras que son una especie de zanja de hormigón” que controlan la situación. “No se desparrama por todos lados, sino que queda contenido en estas zanjas para poder, ante cualquier emergencia como esta, a trabajar mejor”, sumó.

La refinería es un predio muy grande en el distrito vecino a la capital bonaerense. Las primeras imágenes son impactantes: se ven columnas de humo y llamas.

El director provincial de Defensa Civil, Fabián García, informó que es “un incendio que tiene sus riesgos” pero que la población está fuera de peligro. “La empresa llevó adelante una alerta amarilla. Lo que más preocupa es la situación de la población. Sin embargo, no están en peligro”.

“La columna de humo se dirige hacia arriba y se está disipando. Para tener certeza, hay que esperar. Está trabajando el Comando de Incidentes, Bomberos, entre otras fuerzas”, agregó.

Desde SAME informaron que el humo y olor a quemado se expandieron por la ciudad debido al viento sudoeste a once kilómetros por hora, que lleva el humo hacia la zona ribereña. Por ahora, no se verían afectados los vuelos en Aeroparque y la autopista La Plata-Buenos Aires se ve parcialmente afectada la visibilidad por humo.

La Municipalidad de Berisso anunció cortes al tránsito de forma preventiva en ambas manos de la Avenida 60 y la Avenida Rio de Janeiro.

El comunicado completo de YPF

Noticia en desarrollo.

