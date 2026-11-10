¿Se puede entrar a la vigilia joven del Papa sin QR? Así son los puntos de ingreso para inscriptos y no inscriptos

Este martes 10 de noviembre se celebra la vigilia joven del papa León XIV. El evento tendrá lugar en el Monumento de los Españoles hoy a las 20.15.

A raíz de la vigilia joven, muchas personas se preguntan cómo son los ingresos y si se puede acceder sin el código QR, el cual fue brindado oportunamente el pasado 1° de noviembre vía mail.

El Monumento de los Españoles será el escenario para la vigilia joven Presidencia

Además de dos accesos preferenciales para los fieles que completaron el proceso del QR, la Ciudad estableció otros seis puntos para el público general.

Por dónde se ingresa a la vigilia joven del Papa

Entre los ocho puntos de ingreso, existen dos que son preferenciales -para los jóvenes inscriptos hasta el 28 de octubre- y están destinados para las personas que completaron en tiempo y forma la solicitud para conseguir un lugar preferencial en la vigilia de hoy.

Según detallaron desde el sitio del gobierno porteño, quienes posean el QR ingresarán por:

Av. Int. Bullrich y Av. Santa Fe.

Avenida Figueroa Alcorta y Dr. Roberto Levillier (habilitado para inscriptos y público general, con prioridad para los que tienen QR).

Por su parte, el público general tendrá seis accesos:

Av. Sarmiento y Av. Santa Fe.

Ortega y Gasset y Av. Luis M. Campos.

Av. Olleros y Av. Luis M. Campos.

Teodoro García y Av. Luis M. Campos.

Virrey Vértiz y José Hernández.

Av. Olleros y Valentín Alsina.

Intersecciones para el egreso

Para desconcentrar la zona del Monumento de los Españoles, la Ciudad señaló tres intersecciones exclusivas:

Gorostiaga hacia Avenida Luis María Campos.

Maure hacia Avenida Luis María Campos.

Dorrego hacia Avenida Luis María Campos.

Papa León XIV en el Encuentro con Comunidades Religiosas en el Palacio San Martín Captura

Elementos permitidos

Termo y mate.

Gorras.

Protector solar y repelente.

Abrigo y capa de lluvia.

Paraguas plegables.

Bolsas para residuos.

Baterías portátiles.

Papel higiénico.

Toallas húmedas y pañuelos.

Alimentos con utensilios descartables.

Botellas y recipientes plásticos.

Bastones y muletas.

Pequeños binoculares.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Banderas argentinas o dell Vaticano con asta flexible e imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

Elementos prohibidos

Velas.

Mascotas.

Bebidas alcohólicas.

Elementos punzocortantes y armas.

Envases de vidrio.

Drones.

Pirotecnia.

Láseres y punteros láser.

Walkie-talkies.

Valijas y bolsos grandes.

Mochilas de más de 15 litros.

Astas rígidas.

Paraguas no plegables.

Bicicletas.

Monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicicleta.

Megáfonos y bocinas de aire.

Computadoras.

Objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros, carpas y sombrillas.

Así fue la llegada del papa León XIV a la Catedral Metropolitana

Transporte público

Colectivos

Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad dispusieron un refuerzo de sus servicios desde las 18 del domingo. También las siguientes 13 líneas porteñas: 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151.

Durante la salida masiva habrá unidades esperando especialmente en las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12 en la zona de Pacífico y Plaza Italia.

Subtes

Martes 10: servicio de día hábil en todas las líneas.

En principio estarán todas las estaciones abiertas (salvo las que están cerradas por obras). Si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplica el protocolo de los días anteriores.

Extensión horaria en Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración más operativo de desconcentración en Línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

Al finalizar el servicio habitual, la Línea D continuará operativa hasta la 1.30 con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes:◾Los que quieran ir hacia Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).◾Los que quieran ir hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En la Línea H se garantizará la conexión con la Línea D. Para eso se prestará un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso).

Cómo es la agenda del papa León XIV el Martes 10 de noviembre