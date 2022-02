Secundario porteño: cómo serán las prácticas educativas en empresas

De clases de economía en las aulas a conocer el trabajo de un economista en las oficinas de Accenture, de talleres de informática en la escuela a recorrer las oficinas de sistemas de Pampa Energía, son algunas de las actividades que 29.400 alumnos del último año de las secundarias porteñas podrán realizar en el contexto del nuevo programa de prácticas educativas en ambientes laborales del Ministerio de Educación de la Ciudad.

La iniciativa, que forma parte de lo que se conoce como Secundaria del Futuro, comenzará a regir a partir de este ciclo lectivo en las 442 escuelas de gestión pública y privada de la ciudad. Durante 120 horas cátedra, los estudiantes cambiaran las aulas para aprender en las oficinas de organizaciones, fundaciones y multinacionales, que cuenten con áreas vinculas a algunas de las 13 orientaciones académicas que poseen las 116 escuelas de gestión estatal y las 326 de educación privada. Estas prácticas serán obligatorias y no serán rentadas.

“Las prácticas educativas en ambientes laborales permitirán que los chicos cuenten con más herramientas tanto para el mundo laboral como para la formación superior. Buscamos que los estudiantes desarrollen nuevas capacidades, que puedan tomar decisiones con autonomía, y estimulen su creatividad, su pensamiento crítico y su potencial de trabajar en equipo”, dice Lucía Feced, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación porteño.

Los alumnos realizarán las prácticas durante el horario escolar en las empresas que participen del programa, que residan dentro de la ciudad en un radio de cercanía de cada una de las escuelas. “Los estudiantes asistirán a las organizaciones con un proyecto educativo que va a ser evaluado. Van a tener un tutor por parte de la escuela que los va a acompañar y van a ir con objetivos específicos que van a tener que ver con su aprendizaje. No van a reemplazar a un trabajador, van a aprender”, sostiene Feced.

Además, el proyecto educativo también sumara más de 30 horas de educación financiera que serán distribuidas a lo largo del año escolar.

Con el objetivo de participar en el acercamiento de los estudiantes al mundo laboral, la empresa Pampa Energía se suma al programa de prácticas. La empresa contara con empleados que oficiaran de mentores que guiaran a los alumnos en el edificio de la ciudad donde está el área de asistencia corporativa, oficinas administrativas y de soporte.

“Con un cupo de estudiantes los voluntarios van a estar trabajando en nuestras áreas de sistemas y con todo lo que tiene que ver con el área más administrativa, para poder tener prácticas y capacitaciones que complementen lo que están viendo en la escuela, y con otro cupo de estudiantes estarán en implementación de proyectos que tiene impacto en la comunidad”, cuenta Mariana Corti, gerenta de Responsabilidad Social de la Fundación Pampa Energía.

Las prácticas también les dará a los estudiantes la posibilidad de conocer cómo es el trabajo corporativo de algunas de las profesiones que están relacionados con la orientación académica de sus escuelas. “El año pasado, el 75 por ciento de los estudiantes definieron en las prácticas si quería seguir estudiando, o estudiando y trabajando”, sostiene Corti, que desde hace varios años realizan esta tarea con estudiantes en sus sedes del interior del país.

Estudio

Esta aproximación al mundo laboral también podría ayudar a que los adolescentes en su último año escolar a definir, si quieren o no, estudiar una carrera terciaria o universitaria, o qué tipo de trabajo les gustaría tener en un futuro. “Tener esta instancia de conocer la empresa muchas veces hace que algunos alumnos que creían que quería estudiar ingeniera se dieran cuenta que no u otros que no se animaban a estudiarla terminan la práctica anotados al curso de ingreso de ingeniería. Brinda perspectiva de futuro, es como el puente entre estar en la escuela y conocer un mundo laboral diferente”, afirma Corti.

Con una amplia diversidad de perfiles profesionales y áreas de trabajo, Accenture es otra de las grandes empresas que se suma al proyecto de prácticas estudiantiles. Los chicos que estudian en colegios con una orientación vinculada a las Ciencias Sociales podrían participar en Accenture Operation, un área que cuenta con 5000 empleados con una gran diversidad de perfiles. Y quienes tengan una orientación académica más ligada al diseño podrían aprender en Accenture Interactive y también participar en los sectores corporativos como Recursos Humanos, Compras, Marketing y Eventos que se ocupan de toda la parte edilicia, seguridad e higiene de la empresa.

“Mas allá de tener un mentor se le van a asignar algunas tareas que les permita adquirir conocimiento y aprendizaje. Esto es parte de un complemento, de un proceso educativo que llevan en las aulas. Nosotros iremos acompañando el conocimiento práctico que van adquiriendo”, explica Alejandra Ferraro, directora de Recursos Humanos para América Latina de Accenture.

El entusiasmo y el desempeño que muestren cada uno de los alumnos en las tareas asignadas también podría beneficiarlos en una futura búsqueda laboral. “Queda el vínculo, los contactos, la experiencia más allá de los meses y las horas que tiene la práctica en sí misma, es el network que les abre. De alguna manera es el fogueo que uno les da en cómo prepararlos para cuando culminen sus estudios, cómo salir al mercado de búsqueda laboral, uno les explica qué es Linkedin, cómo conectarse”, dice Ferraro. Y continúa: “Quedan los contactos incluso con los mentores que los van guiando, que hasta simplifica y hace muy natural ese proceso de encuentro para que, a medida que tengan voluntad y estén buscando empleo, podamos acercarles las oportunidades, que se postulen y que ingresen, ahí ya entran a un proceso tradicional”.

“Siento que las prácticas me pueden ayudar a relacionarme más con las personas y a ganar experiencias para un próxima trabajo”, dice Noelia Ramos, que asiste al Instituto Privado 9 de Julio del barrio de Balvanera. Si bien la orientación académica es economía, a ella le gustaría poder realizar la práctica en una empresa relacionada con lo que ya decidió estudiar en la universidad, Comunicación y Marketing Digital.

La situación epidemiológica por la pandemia del Covid-19 podría transformar las practicas presenciales en mixtas. Así, los alumnos aprenderían una parte en las empresas de manera presencial y otras habilidades a través de herramientas virtuales. “Tenemos la idea de hacer 20 horas presenciales complementadas por horas virtuales, con cursos online, contenidos de lectura, ejercitaciones, trabajos prácticos, y talleres y una app lúdica de educación financiera”, enumera Clarice Bentolila, gerenta Ejecutiva de Fundación Itaú Argentina, que participaran del proyecto para que los alumnos conozcan cómo es el funcionamiento de las diferentes áreas que hay en un banco.

“Nosotros tenemos un fuerte compromiso con el eje de la educación, es la base para transformar la sociedad y uno de los ejes que trabajamos es la formación para el trabajo apoyando diferentes iniciativas”, concluye Bentolila.

Como excepción al programa porteño, la iniciativa no contempla a los 3000 estudiantes de las 52 escuelas técnicas porteñas —39 de gestión estatal y 13 privadas— porque ya implementan las prácticas profesionalizantes en 5° y 6° año.