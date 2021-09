Segundas dosis: preocupan los “faltazos” a los turnos para completar el esquema de vacunación en Mendoza

MENDOZA.– Frente al posible desarrollo comunitario de la variante delta, esta provincia busca que la población tome mayor conciencia de la importancia de completar el esquema de vacunación contra el coronavirus. La preocupación radica no solo en la baja adhesión (30%) a la combinación de dosis ante la escasez de segundos componentes de Sputnik V, sino también en que se están registrando cada vez más “faltazos” a los turnos asignados.

Así lo confirmó a LA NACION la titular de la Dirección de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, dependiente del Ministerio de Salud. La funcionaria afirma que, desde que se abrió la vacunación espontánea para la población, sobre todo para los mayores de 40 años que necesitan recibir la segunda dosis, se va generando lentamente un mayor compromiso ciudadano de completar el esquema, pero pone el énfasis en las ausencias que se están detectando también con fechas y horarios preasignados.

Por tal motivo, desde la cartera sanitaria insisten en el mensaje de que “la pandemia aún no terminó” y que la mayor protección ante las mutaciones del virus es la vacunación con esquema completo. En este sentido, el llamado no es solo para aquellos que se dieron la primera dosis de Sputnik, sino para quienes recibieron la primera vacuna de Sinopharm o de AstraZeneca.

“Hacemos un llamado para que no se relajen; no es solamente para que intercambien esquemas y completen Sputnik V, sino para que vayan a los turnos que se asignan. Tenemos turnos de Sinopharm y otras vacunas, y hay personas que no van por sus segundas dosis”, comentó Aguilar.

En el Estadio Arena Mendoza se realizó un despliegue especial de vacunación Marcelo Aguilar - LA NACI"N

Desde el Ministerio de Salud ponen como ejemplo lo que ocurrió el pasado fin de semana, cuando se convocó a más de 45.000 personas a completar el esquema con la vacuna china Sinopharm, pero se registró un “ausentismo notorio”, además de haber dispuesto un horario extendido, aunque habitualmente es de 9 a 17.

Asimismo, la funcionaria indicó que están haciendo liberaciones de miles de turnos para que la ciudadanía pueda concurrir de manera espontánea a cumplir con todo el proceso.

Voluntaria

“Hay personas que no quieren completar o quieren seguir esperando, y están en su derecho. Pero siempre la mejor herramienta para enfrentar [al virus] es el esquema de dos dosis, más las medidas de autocuidado”, recalcó la titular de Inmunizaciones, quien no obstante destacó el objetivo logrado en agosto de que el 60% de los mayores de 50 años ya tengan ambas dosis.

Desde que comenzó el plan de vacunación, Mendoza recibió alrededor de 550.000 vacunas Sputnik V (425.000 primeras dosis y 125.000 segundas dosis). En los últimos días, de las 300.000 personas listas para recibir el segundo componente ruso, casi 100.000 decidieron reemplazarlo por dosis de otro laboratorio, principalmente Moderna. Aún hay unos 200.000 mendocinos que deben completar el esquema, por lo que las autoridades insisten en que estas personas se decidan a utilizar el suero de otra firma, más allá de que la vacunación no es obligatoria.

“La vacunación sigue siendo voluntaria, pero les pedimos a los que solicitan turnos que cumplan, porque si no demoran todo el operativo desde el punto de vista logístico y en perjuicio de los que son responsables y acuden a vacunarse”, expresó Aguilar. “Piensen que la vacuna Moderna es un frasco que tiene 15 dosis; si abrís el frasco a las 5 de la tarde porque va una persona [y luego no van más], tenés que tirar el frasco con 14 dosis. Por eso, es fundamental que se asista al horario indicado y a la sede indicada, así está todo programado, no de una manera caprichosa”, graficó.

La funcionario hizo asimismo un llamado a quienes todavía no se vacunan con la primera dosis. “No hace falta que se inscriban, solo deben presentarse de manera espontánea. Tenemos mucho stock del primer componente de Sputnik y la verdad que no tenemos candidatos”, remarcó.