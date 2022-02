Seis formas para despertarse sin tomar café

Amanecer sin café es -para muchos- parte de una receta imposible de realizar. Mientras que el fruto de origen etíope se convierte en la bebida de preferencia de miles de personas, otros tantos no pueden beber sin ponerse ansiosos y buscan reemplazar el hábito de la cafeína. En este contexto, Nancy Z. Farrell Allen, nutricionista y vocera la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos emitió una serie de recomendaciones.

Malestar estomacal o problemas cardíacos. Los motivos por las que se le busca poner un freno al café pueden ser varios. Quienes deben limitar el consumo de la cafeína tienen alternativas, según indicó Farrell Allen al medio estadounidense CNN. ¿Una receta clave? Practicar una buena higiene del sueño sigue siendo la mejor manera de garantizar que descanses bien durante la noche y sientas una energía más estable durante el día . No obstante, si estás trabajando para mejorar tu régimen de sueño o todavía necesitas ayuda un poco de ayuda, la experta recomienda seis formas rápidas de despertarse sin depender de ese brebaje matutino.

1. Hacer una rutina de yoga de cinco minutos

Hacer una breve sesión de yoga por la mañana puede mejorar significativamente los niveles de energía, según Stephanie Mansour, entrenadora física de consulta para CNN. La práctica, de acuerdo a la especialista, permitirá despertar el cuerpo al mejorar la circulación y aflojar la rigidez.

“Cualquier movimiento que levante los brazos por encima de la cabeza, estire la parte posterior de las piernas o acelere el ritmo cardíaco ayudará a aumentar la energía”, destaca Mansour, y remarca: “Si me concentro en estirar el pecho y luego la espalda y la parte inferior del cuerpo, se podrá mejorar la circulación y la energía”.

2. Salir al aire libre

“Despertar el cuerpo y la mente a través del movimiento es mucho más natural y duradero que un aumento de energía del café”, considera Mansour, quien advierte que hacerlo al aire libre puede duplicar los beneficios potenciales.

“El ejercicio cardiovascular y el aumento de la frecuencia cardíaca sirve como un impulso de energía”, sostiene Mansour, y agrega: “Una caminata matutina también puede ser pacífica y darle un cambio de perspectiva porque está viendo cosas diferentes: el cielo, los árboles, la naturaleza, etc. Caminar al aire libre aumenta la energía debido a la temperatura, incluso si hace calor en lugar de frío, se despierta el cuerpo”.

3. Poné música alegre

Escuchar música animada por la mañana podría darle un poco de energía a su paso, y especialmente si lo hace mientras hace ejercicio.

Según un estudio publicado en la revista Frontiers in Psichology, la música con un tempo alto equivalente a alrededor de 170 pulsaciones por minuto puede mejorar el estado de ánimo antes del ejercicio, disminuir las percepciones de dolor y fatiga durante un entrenamiento y mejorar el rendimiento y la resistencia.

4. Hidratate

Después de una noche de sueño, el cuerpo tiende a carecer de hidratación. Así, según Farrell Allen, se vuelve muy “importante para muchas funciones cerebrales y corporales” el consumo de agua. Cuando sus órganos, como los riñones, tienen que funcionar en un ambiente insuficientemente hidratado, hay un mayor costo en energía, según un estudio sobre el agua, la hidratación y la salud que fue publicado en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Me despierto todas las mañanas y lo primero que hago es tomar un vaso de agua con una rodaja de limón”, cuenta Farrell Allen. “Es mi opción para ayudarme a comenzar el día”. Si agregas a eso una rutina de ejercicio matutino, y estarás listo para arrancar el día con energía.

5. Probá la aromaterapia

La aromaterapia, el uso de extractos de plantas aromáticas y aceites esenciales para inhalaciones, masajes o baños terapéuticos, puede funcionar para algunas personas, según Farrell Allen. “Dúchate con un gel de baño energizante como los cítricos”, sugiere la experta.

6. Comé de forma inteligente

Una comida hecha en base de proteínas, grasas saludables y fuentes de carbohidratos complejas y ricas en fibra libera azúcar a la sangre a un ritmo más lento, lo que respalda una energía más duradera. Un desayuno con estos componentes es lo que Farrell Allen sugiere a sus pacientes que buscan un impulso de energía matutino. “Por lo general, el mío incluye queso cottage bajo en grasa o yogur, cubierto con frutos del bosque, granola y nueces”, revela.

Para un refuerzo de proteínas, Farrell Allen también incluye un huevo, un sustituto de huevo o rebanadas de queso.