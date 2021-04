Semana Santa: ¿qué pasa si no gestiono el Certificado de Turismo antes de viajar?

Cientos de miles de personas dieron por comenzado el fin de semana largo de Pascuas. Frente a un aumento de casos de coronavirus, ante la temida segunda ola de contagios, se extendió el uso del Certificado Verano -ahora rebautizado Certificado Turismo- para quienes viajen por el país en esta Semana Santa.

Cada provincia determina si el Certificado Turismo es obligatorio o no para entrar, así como si pide otros requisitos adicionales. Se trata de un formulario en el que se inscriben datos personales, del destino y de la composición familiar de los viajeros para que las autoridades puedan tener registro del movimiento de personas en cada localidad turística. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Salta, y San Luis, las provincias que concentraron el 80% del movimiento turístico durante el verano, solo piden ese trámite. Algunas provincias solicitan, además, test PCR negativo, seguro médico de Covid-19 y hasta cuarentena obligatoria.

En teoría, sin el documento que significa el Certificado turismo, autoridades provinciales podrían optar por rechazar el ingreso de un turista a su jurisdicción. Hasta ahora, no se han registrado casos del estilo.

“No tenemos ninguna experiencia de turistas que hayan sido mandados de vuelta o que no dejaran entrar a las personas por no tener el certificado”, sostuvo una fuente del ministerio de Turismo de la Nación. De acuerdo a información publicada en el sitio oficial del Gobierno y en la app Cuidar, el Certificado Turismo puede puede tardar hasta 48 horas en ser generado una vez realizado el trámite. No obstante, según dejaron trascender a LA NACION, si una persona arriba a destino sin el documento, se solicita que lo complete desde el celular. “Lleva tan solo unos minutos”, precisaron.

En el proceso de inscripción, cada grupo familiar deberá tramitar un único certificado. En el formulario de solicitud se deberá especificar el lugar de hospedaje y las fechas en las permanecerá en el destino. Si por alguna razón un turista fuera a extender su tiempo de visita, esa persona deberá volver a completar un certificado.

Para el Gobierno, el Certificado Turismo se trata de un indicador que demuestra el flujo de turistas. “Es información útil para el Estado ante cualquier eventualidad o pico de Covid-19″, deslizaron y remarcaron: “En general no sirvió para que la gente dejara de entrar a un lugar“.

Para quienes ingresen a la Ciudad de Buenos Aires -turistas o residentes- continuará vigente el control de PCR una vez que regresen a su domicilio y la declaración jurada que debe tramitarse en la página oficial del gobierno porteño, al igual que la solicitud del turno para realizarse el examen. Los centros disponibles para el hisopado siguen funcionando en La Rural, la terminal Dellepiane, el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Algunas jurisdicciones controlan con mayor vehemencia que lo tengan, otras menos. En un fin de semana atravesado por la fuerte suba de casos a nivel nacional, distintos distritos difundieron la importancia de completar el certificado y acreditar una reserva en alojamientos habilitados, además de contar con un seguro de asistencia al viajero con cobertura Covid-19, como fue el caso de Tierra del Fuego.

En los tres meses de temporada, más de 12 millones de personas circularon por el país con el entonces bautizado Certificado Verano, según indicaron desde la cartera turística a cargo de Matías Lammens. Hasta ahora, poco más de un millón de turistas ya se registraron para salir de viaje este fin de semana largo de cuatro días. Desde el Gobierno esperan que ese número aumente con el pasar de las próximas horas.

“La mayoría de las jurisdicciones aprueban de manera automática el certificado, así que no debería haber mayor problema”, aseguraron fuentes gubernamentales, e indicaron: “No tuvimos un solo reclamo en ese sentido”.

El Certificado Turista, que comenzó a ser utilizado a fines de diciembre con el comienzo desde el verano, seguirá en uso durante los próximos meses, según confiaron fuentes del Gobierno nacional.

¿Qué provincias piden el Certificado Turismo? Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires, San Juan, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego.

Si bien la ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Formosa, Santa Cruz, Santiago del Estero y Corrientes no exigen el Certificado Turismo para ingresar, sí requieren formularios para turistas y -en algunos casos- hasta test PCR negativos para poder ingresar a sus jurisdicciones. Si querés saber qué te pueden pedir en tu lugar de destino, consultá el mapa del Gobierno con información actualizada.

Los requisitos, provincia por provincia

Buenos Aires: certificado verano

certificado verano Ciudad de Buenos Aires: test PCR al ingresar, declaración jurada

test PCR al ingresar, declaración jurada Entre Ríos: certificado verano; para ingresar a la ciudad de Colón hay que contar con una autorización y abonar una tasa extraordinaria

certificado verano; para ingresar a la ciudad de Colón hay que contar con una autorización y abonar una tasa extraordinaria Corrientes: test PCR negativo al ingresar y declaración jurada

test PCR negativo al ingresar y declaración jurada Misiones: certificado verano, test PCR negativo al ingresar, autoevaluación de síntomas de Covid-19 en la app Misiones Digital que sirve como Declaración Jurada.

certificado verano, test PCR negativo al ingresar, autoevaluación de síntomas de Covid-19 en la app Misiones Digital que sirve como Declaración Jurada. Chaco: certificado de permiso provincial de circulación

certificado de permiso provincial de circulación Formosa: La ciudad de Formosa está cerrada al turismo; al llegar a la provincia se debe realizar una cuarentena de 14 días.

La ciudad de Formosa está cerrada al turismo; al llegar a la provincia se debe realizar una cuarentena de 14 días. Jujuy: certificado verano

certificado verano Salta: certificado verano

certificado verano Catamarca: certificado verano y en algunos destinos se solicita PCR negativo al ingresar

certificado verano y en algunos destinos se solicita PCR negativo al ingresar Tucumán: certificado verano, declaración jurada y PCR negativo (si la persona proviene de una provincia que no es del Norte y no cuenta con reserva de alojamiento)

certificado verano, declaración jurada y PCR negativo (si la persona proviene de una provincia que no es del Norte y no cuenta con reserva de alojamiento) Santiago del Estero: PCR negativo si no se proviene del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta) y sin reserva de alojamiento; declaración jurada

PCR negativo si no se proviene del Norte (Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta) y sin reserva de alojamiento; declaración jurada La Rioja: certificado verano, declaración jurada

certificado verano, declaración jurada San Juan: certificado verano

certificado verano Córdoba: certificado verano

certificado verano Santa Fe: certificado verano, tener reserva de alojamiento y registrarse en la app del gobierno provincial

certificado verano, tener reserva de alojamiento y registrarse en la app del gobierno provincial San Luis: certificado verano

certificado verano Mendoza: certificado verano

certificado verano La Pampa: gestionar un permiso provincial

gestionar un permiso provincial Neuquén: certificado verano, seguro médico para mayores de 60 años y grupo de riesgo, reserva de alojamiento

certificado verano, seguro médico para mayores de 60 años y grupo de riesgo, reserva de alojamiento Chubut: certificado verano, seguro médico y otras restricciones según el sitio turístico a visitar

certificado verano, seguro médico y otras restricciones según el sitio turístico a visitar Río Negro: certificado verano, seguro médico opcional y descargar la app de Circulación RN

certificado verano, seguro médico opcional y descargar la app de Circulación RN Santa Cruz: en algunos destinos, PCR negativo al ingresar; declaración jurada y seguro médico

Con la colaboración de José María Costa