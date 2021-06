Shoppings: Cuál es el horario de cierre y apertura de los principales centros comerciales

María Cerrutti, de 49 años, afiló su capacidad para comprar online las marcas de ropa que ella suele usar. “En algunas soy M, en otras soy S. Confieso que desarrollé mucho el ojo para comprar por internet y me doy cuenta de antemano si me van a gustar las prendas cuando lo use”, dice. Sin embargo, hoy aprovechó que abrieron los centros comerciales y fue al Paseo Alcorta Shopping: “Extrañaba venir, pero además le quiero comprar un regalo a mi marido y a mi padre. Con la ropa de hombre no estoy tan canchera para comprar online”, agregó.

Desde el 15 de abril los shoppings porteños y bonaerenses estuvieron cerrados por el crecimiento que hubo en los casos de coronavirus. Ese cierre se sumó al que atravesaron el año pasado, que duró desde el 20 de marzo hasta el 14 de octubre. Si bien, al menos en los centros comerciales de IRSA, la empresa que tiene 14 shoppings en todo el país, acordaron con las marcas que no les cobrarían el alquiler si no podían abrir el local, sí tuvieron que abonar las expensas, que en estos lugares son muy altas, además de todos los otros costos fijos de cada local. Por eso, volver a la actividad antes del Día del Padre, que será el próximo domingo, les representó un gran alivio.

Con protocolos estrictos, reabrieron los shoppings de la Ciudad Tomás Cuesta

“De 1500 locales que tiene IRSA en todo el país, cerraron cerca de 200. Antes de marzo del año pasado estábamos casi al 100%, ahora tenemos aproximadamente un 10% de vacancia. Nosotros no le cobramos alquiler a nadie mientras el shopping estuvo cerrado, pero las expensas sí hay que pagarlas porque se sigue abonando la luz, la seguridad, etcétera. Antes, entre todos los shoppings teníamos cerca de 100 millones de visitantes al año, pero ahora el sector está muy golpeado. De todos modos, siempre es bueno reabrir y esperemos volver de a poco a la normalidad”, expresaron fuentes de la empresa.

Por el momento, los centros comerciales pueden recibir visitantes pero tendrán un aforo máximo de una persona por cada 15 metros cuadrados. En el ingreso deben tomarle la temperatura a las personas que quieran entrar e higienizarles las manos. En la ciudad, el Alto Palermo funcionará de 10 a 20, el Patio Bullrich, y el Paseo Alcorta lo harán de 10 a 19, mientras que el Abasto Shopping estará abierto de 12 a 20, al igual que el Dot Baires Shopping.

En este último caso, solo el bar Maldini, por funcionar al aire libre, estará abierto hasta las 23. En todos los casos, los patios de comida serán solo para delivery o take away y atenderán de 10 a 23.

En el ingreso de los shoppings hay cámaras térmicas para detectar si alguna persona tiene fiebre Tomás Cuesta

En el Abasto Shopping, cerca de las 12.30 ya se veían personas circulando por los anchos pasillos. Los empleados de los locales aún estaban acomodando la mercadería, acondicionando las vidrieras y pegando los afiches con las ofertas para los próximos días.

En algunos casos, los vendedores mostraron algunas dudas sobre cómo es el protocolo que deben implementar, es decir, si los clientes pueden probarse, o no, la ropa. Lo cierto es que, higienizando las prendas y manteniendo la distancia en los probadores, es posible probar antes de comprar. Además, en la puerta de cada local el cliente se va a encontrar con un cartel que define, según las dimensiones del lugar, la cantidad de personas que podrán ingresar al mismo tiempo.

Pablo Barrios es el encargado de Daniel Hechter, en el Abasto. Señaló que, si bien ellos venden por internet y reciben muchas compras del interior del país, el tipo de prendas que venden, que son trajes y camisas de hombre, entre otras cosas, son difíciles de comercializar por esa vía.

Luego de varias semanas de restricciones reabren los shoppings en CABA, largas colas para ingresar al Abasto Tomás Cuesta

“Es bueno abrir porque nuestro cliente es muy exigente y es difícil vender un traje sin probarlo, sin tocar la tela. En muchos casos hay que tomarle las medidas. Además tenemos cortes más al cuerpo, cortes más clásicos, por eso muchos siguen eligiendo venir al local. En cuanto al protocolo, aún no tenemos bien en claro si pueden ingresar al local o si se pueden probar la ropa en el probador, estimo que sí”, dijo Barrios.

A pocos locales de ahí, Diego Segunda, el encargado de Cristóbal Colón, relató a LA NACION un panorama similar: “Abrir antes del Día del Padre es fundamental. Pero además de lo económico, esto de abrir y cerrar te hace mal a la cabeza porque uno no sabe qué va a pasar con el trabajo. Además estar en tu casa sin una actividad es lo peor que hay, te genera mucho malestar”.

En el ingreso, todos los visitantes deben higienizarse las manos Tomás Cuesta

Un piso más abajo se encuentra el local de ropa deportiva Dexter, que durante las últimas restricciones, si bien el shopping estaba cerrado, les ofrecían a sus clientes un número de WhatsApp a través del cual les podían pedir la prenda que quisieran y ellos se las alcanzaban a la puerta del shopping.

“Nosotros estábamos acá en el local trabajando, haciendo inventarios, etcétera. Por eso seguimos vendiendo al público pero le llevábamos la prenda o las zapatillas hasta la puerta y ahí se las podían probar. Luego la sanitizábamos. Con eso se sumó algo de recaudación, pero muy poco en comparación a lo que es tener el local abierto”, señaló Ariel Cirielli, el encargado del local.

En el Alto Palermo, cerca de las 14 había bastante movimiento de personas. El panorama dentro de los locales era el mismo: la gran mayoría ya tenía todo a la vista de los clientes, pero en otros faltaba completar algunas vidrieras, y el Día del Padre era el gran motivo por el que casi todos hoy se acercaron al shopping.

“Que esté abierto te facilita todo. Nunca sé qué comprarle a mi papá, así que suelo venir, veo qué hay y elijo. Pero sin el shopping me resulta imposible”, describió, entre risas, Juana Estévez, de 33 años.