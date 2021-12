“Si nos matamos, nos matamos”: el joven que chocó borracho no declaró porque no le llegó la notificación

Ignacio Arostegui, el turista que provocó el 19 de noviembre un accidente en la curva de Varese, en Mar del Plata, mientras se encontraba alcoholizado, no declaró porque no le llegó la notificación oficial. Así lo señalaron fuentes judiciales.

El joven, oriundo de Berazategui, había grabado, momentos antes del accidente, un video en el que le llegó a gritar “si nos matamos, nos matamos” a su acompañante en el Volkswagen Crossfox que conducía. El caso ganó notoriedad a partir de la viralización de ese registro.

Arostegui debía declarar este viernes 3 de diciembre ante el fiscal Rodolfo Moure. Sin embargo, según consignó el diario La Capital de Mar del Plata, la notificación para presentarse a declarar le llegó a una vivienda que se encontraba deshabitada.

"Si nos matamos, nos matamos": una cámara de seguridad muestra el choque en Mar del Plata

Según se pudo reconstruir a partir de testimonios de vecinos, el joven se mudó de zona a raíz de un hecho de inseguridad.

Si bien Arostegui no designó abogados en la causa, los investigadores adelantaron que no tendrán inconvenientes en localizarlo. No obstante, debe emitirse una nueva notificación y establecer una nueva fecha de audiencia, un proceso que puede demorar unos días.

Registro

“Si nos matamos, nos matamos”, había advertido el conductor en la filmación de su acompañante, donde se lo ve al mando del auto de madrugada, completamente desencajado, antes de embestir el cantero en Avenida Peralta Ramos y Aristóbulo del Valle. El test de alcoholemia que le efectuaron tras el impacto arrojó un resultado positivo de 1,03 g/l cuando el límite actual permitido para circular en la Argentina es de 0,5 g/l para automovilistas y de 0,2 g/l para motociclistas. Incluso en Mar del Plata rige el alcohol cero al volante.

En un perfil de Facebook colmado por posteos de deportes extremos que ahora dio de baja, Arostegui compartía fotos y videos de picadas de autos, incluso en la vía pública, lo que está penado por ley.

El protagonista de sus redes es sin dudas su Volkswagen Gol. En un Twitter registrado a su nombre publicó, en 2016, el velocímetro de ese auto a 190 kilómetros por hora. “Algo es algo, golcito”, escribió en ese entonces el joven que leía también revistas de automovilismo y que solía visitar Mar del Plata los fines de semana.

Arostegui quedó suspendido para conducir porque su accionar no solo causó el estupor de los usuarios en redes sociales sino también alarma en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). “Las imágenes hablan por sí solas. El alcohol al volante mata, porque entre otras cosas manejar en estado de ebriedad produce una sensación de falsa seguridad y pérdida de inhibiciones que permiten tomar este tipo decisiones como circular a gran velocidad sin dimensionar el peligro. Por suerte no hubo que lamentar víctimas mortales, pero es necesario que todas las personas que conducen entiendan que manejar es una responsabilidad, que se deben respetar las normas de tránsito y que no hay que consumir alcohol previo a la conducción”, sostuvo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.