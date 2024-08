“Sistema susceptible al fraude”: el Gobierno empezó a auditar pensiones por invalidez otorgadas en los últimos años

Escuchar

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) puso en marcha la auditoría de las pensiones por invalidez laboral que había anunciado el Gobierno a mediados del mes pasado. Fue tras hallar irregularidades en una muestra de más de 2500 de esos beneficios otorgados en los últimos años. Estimaron, a partir de esos primeros resultados, que entre el 30% y el 40% de más de un millón de pensiones fueron mal concedidas, según refirieron en ese momento a este medio.

El relevamiento arrancó la semana pasada por la ciudad de Buenos Aires, donde los registros indican que hay unas 27.000 pensiones activas, según informaron desde la Andis. Luego, avanzarán con las 300.000 vigentes en la provincia de Buenos Aires y las casi 99.000 de Chaco. Juntas, representan casi un tercio de los beneficiarios en el país.

Esta primera etapa, según prevén en la agencia, se irá proporcionando en las próximas semanas información sobre el alcance de lo que definieron como “anomalías graves” en el proceso para otorgar y gestionar esos beneficios durante la gestión anterior.

“Buscamos dar transparencia al sistema de pensiones no contributivas por invalidez laboral para que las mantengan y reciban quienes realmente lo necesiten y estén avalados por la ley”, señaló a través de un comunicado Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis. “El objetivo –continuó el funcionario– es que no se quite ningún beneficio a quien verdaderamente le corresponda, sino solamente a aquellas personas a las que le fueron otorgadas de manera fraudulenta durante las últimas gestiones, las cuales desde 2003 hasta la actualidad pasaron de 80.000 a un poco más de 1,2 millones en todo el país”.

De la auditoría médica sobre una muestra de 2559 casos –entre judicializados y seleccionados al azar del padrón– citada por las autoridades de la agencia, surgió que apenas un 7% reunía los requisitos de invalidez para poder trabajar. En Chaco, por ejemplo, la misma radiografía de hombro se había utilizado para justificar 150 pensiones por invalidez.

En el resto de los casos, identificaron que “no cumplían con los requisitos mínimos” de acceso a una pensión y, en diálogo con este medio, refirieron que habían anulado aquellas otorgadas de manera irregular. Solo una de esas personas a las que se le retiró el beneficio formalizó un reclamo para que se reviera esa decisión administrativa, según refirieron en la Andis.

“Se encontró un sistema de pensiones por invalidez poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude”, ampliaron desde ese organismo, que depende del Ministerio de Salud de la Nación. “Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”, agregaron.

En los registros, detectaron dos circuitos para obtener una pensión: uno era el que seguían las personas con una necesidad cierta de esa asistencia por discapacidad laboral y, el otro, “exprés”, como lo identificaron. En el primero, la entrega de la pensión podía demorar entre uno y dos años. En el segundo, concentrado en algunas provincias, se resolvía en dos meses.

Chaco, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Misiones, Corrientes, Salta y Buenos Aires son las provincias donde más irregularidades detectó el equipo de la Andis.

A la vez, fueron Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes los distritos donde más pensiones se otorgaron en proporción con el tamaño de su población durante la presidencia de Alberto Fernández. “Había casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad alguna, incluidas personas con bienes de alto costo registrados, como aviones, embarcaciones, más de un automóvil y múltiples inmuebles”, señalaron funcionarios que hicieron el primer análisis de datos.

A partir de esa información es que estimaron que en 2023 hubo un desvío de fondos asignados a la Andis por unos US$3400 millones.

