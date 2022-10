Son cinco las escuelas porteñas que siguen tomadas: hasta cuándo podría extenderse el conflicto

El Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires dijo esta mañana a LA NACION que los colegios que continúan tomados son cinco: la Escuela de Educación Artística “Rogelio Yrurtia” —en la avenida Juan Bautista Alberdi 4139—, la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg” conocido coloquialmente como “Lengüitas” —en Juncal 3251—, la Escuela Técnica N°6 “Fernando Fader” —en La Porteña 54—, la Escuela de Educación Artística en Música “Juan Pedro Esnaola” —en Crisólogo Larralde 5085— y la Escuela Nº1 “Rodolfo Walsh” —en Argerich 5651—.

Así lo confirmó también Germán Castelli, vocero de algunas de las escuelas tomadas, que hasta el viernes eran 11. ““Esta semana, en pos de ser llamados [por el ministerio de Educación de la Ciudad], los chicos van a cesar intermitentemente con la medida de fuerza”, dijo Castelli.

La primera de las tomas comenzó el viernes 23 de septiembre en el colegio Mariano Acosta, donde los alumnos reclamaban por el estado de las viandas escolares, las reformas inconsultas y la persecución política a su centro de estudiantes. Esa toma se levantó el martes siguiente, pero fue el puntapié inicial para que otros colegios porteños imitaran la medida bajo las mismas consignas. Además, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se plegaron a los reclamos en solidaridad con los colegios porteños.

La primera reacción de la ministra Soledad Acuña, a cargo del área, fue acusar al kirchnerismo y a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) de “fogonear” las tomas. Luego, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó en un acto realizado el viernes que serán los adultos quienes deberán responder por el accionar de los menores.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Soledad Acuña Walter Carrera - GCBA

“Los padres que apoyan estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando”, indicó el mandatario. Asimismo remarcó que los días perdidos por estas protestas “van a ser recuperados”.

Según los distintos centros de estudiantes, el diálogo entre la cartera que conduce Acuña y el alumnado es nulo. “No hay diálogo con el ministerio”, había afirmado Valentina Bonelli, presidenta del centro de estudiantes del Lengüitas la semana pasada, quien también informó que no hay una fecha prevista de finalización de la medida de fuerza.

Sobre este punto, desde el ministerio dijeron a LA NACION: “Desde que nos enteramos que iban a tomar, estamos dialogando. Lo que no hacemos es dialogar con los chicos que están tomando las escuelas. Sí dialogamos con otros chicos del centro de estudiantes que no apoyan las tomas y con las conducciones de las escuelas. Todos los días hay reuniones en el ministerio o por Zoom. Los que no quisieron dialogar la semana pasada fueron los que votaron a favor de las tomas. Nosotros nos acercamos a la escuela, nos dijeron que ya tenían una decisión tomada y no quisieron hablar más. Ahora, a través de algunos diputados kirchneristas quieren vender que están dispuestos al diálogo, pero nosotros no necesitamos eso porque hay reuniones todos los días en el ministerio”.

Hoy a las 18 el centro de estudiantes de la escuela Juan Pedro Esnaola, tomada desde el martes pasado, dará una conferencia de prensa en la puerta del colegio para hacer un referirse a la continuidad de la toma.