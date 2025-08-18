Sorpresa en Bolivia por la buena elección del centrista Rodrigo Paz; ganó Boca y puso fin a su mala racha
Además, venció el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones de octubre; bajaron las ventas en el Día de las Infancias; los líderes europeos se reúnen con Trump tras su cumbre con Putin. Estas son las noticias de la mañana del lunes 18 de agosto de 2025
LA NACION
- Venció el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones de octubre. LLA apuesta a nombres propios y relega al Pro, mientras que el peronismo intenta mantener la unidad. En los comicios se van a renovar 127 de las 257 bancas de diputados y 1 tercio de la Cámara Alta, es decir, 24 senadores. Por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel en todo el país.
- Las ventas de juguetes por el día del niño cayeron 5,2%. La Cámara de la Industria del Juguete informó que el ticket promedio fue de $13.000 en comercios de barrio y de $38.000 en cadenas de mayor escala. Las ventas no lograron superar los niveles del año pasado pese a las promociones y al crecimiento de las compras online.
- El centrista Rodrigo Paz enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje de Bolivia. El senador y exalcalde de Tarija, Rodrigo Paz, se consagró cono ganador con el 31,6% de los votos en las elecciones bolivianas. Irá a la segunda vuelta el 19 de octubre con el expresidente de derecha Jorge Quiroga, que logró el 27,1% del apoyo del electorado. El resultado de los comicios pone fin a 20 años de socialismo. El voto nulo que pidió Evo Morales salió tercero.
- Líderes europeos acompañan hoy a Volodimir Zelensky a la Casa Blanca. La comitiva incluye a la mayoría de los mandatarios de los principales países de Europa: la reunión del presidente ucraniano y Donald Trump busca examinar los avances de un posible acuerdo de paz entre Kiev y Moscú, y se da luego de la cumbre del viernes pasado entre el republicano y Putin en Alaska.
- Boca le ganó 3 a 0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y rompió su racha histórica sin ganar. Se impuso con goles de Centurión (en contra), Zeballos y Velasco. Con este resultado salió del último lugar en su zona. River, por su parte, derrotó 4 a 2 a Godoy Cruz con dobletes de Driussi y Galoppo, y quedó puntero en su zona. Hoy termina la 5ta fecha con dos partidos.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
