Suben las acciones argentinas en Wall Street tras las elecciones; EE.UU. felicitó a Milei por los resultados
Además, la Boleta Única en Papel debutó con éxito; Franco Colapinto terminó 16to en el Gran Prix de México. Estas son las noticias de la mañana del lunes 27 de octubre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno se impuso por 40,7% en las elecciones legislativas en todo el país, y también ganó la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada al nivel nacional y ganó en 15 distritos. La alianza peronista quedó segunda con 31,6%. “Pasamos el punto bisagra, ahora empieza la construcción de la nueva Argentina”, dijo Milei al festejar el resultado.
- Fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street después de la victoria del Gobierno en las elecciones. Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operar de forma positiva en el pre market. Los más beneficiados son los bancos, con subas de hasta un 35%.
- Donald Trump felicitó a Milei por el resultado de las elecciones. El presidente de Estados Unidos envió un mensaje calificando como “aplastante” la victoria electoral del Gobierno: “Está haciendo un trabajo maravilloso”, posteó el republicano, quien había condicionado el apoyo económico al resultado electoral. El Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent también felicitó a Milei y destacó la “alianza vital” con la Argentina.
- La Boleta Única de Papel debutó con éxito. No hubo denuncias de irregularidades en ningún centro de votación ni robo de boletas, y el escrutinio fue veloz. La jornada electoral estuvo además marcada por un ausentismo récord: votó el 68% del padrón, la participación electoral más baja desde 1983.
- Franco Colapinto terminó 16to en el GP de México. Estuvo cerca de superar en el cierre de la carrera a Pierre Gasly, su compañero de escudería en Alpine. Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria, y superó a Piastri en el campeonato de pilotos. La próxima fecha será en Brasil en el circuito de Interlagos el 7 de noviembre.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
Temporal. Cortes de energía, caídas de árboles y complicaciones en el transporte en varias zonas bonaerenses
- 2
Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
- 3
Un micro cayó a un arroyo tras chocar con un auto en Misiones: murieron nueve personas
- 4
Temporal en Buenos Aires: murió un hombre dentro de su auto en la Avenida General Paz