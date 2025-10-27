LA NACION

Suben las acciones argentinas en Wall Street tras las elecciones; EE.UU. felicitó a Milei por los resultados

Además, la Boleta Única en Papel debutó con éxito; Franco Colapinto terminó 16to en el Gran Prix de México. Estas son las noticias de la mañana del lunes 27 de octubre de 2025

Javier Milei festeja el resultado de las elecciones en el bunker de La Libertad Avanza
Javier Milei festeja el resultado de las elecciones en el bunker de La Libertad Avanza
  • El Gobierno se impuso por 40,7% en las elecciones legislativas en todo el país, y también ganó la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada al nivel nacional y ganó en 15 distritos. La alianza peronista quedó segunda con 31,6%. “Pasamos el punto bisagra, ahora empieza la construcción de la nueva Argentina”, dijo Milei al festejar el resultado.
  • Fuerte suba de las acciones argentinas en Wall Street después de la victoria del Gobierno en las elecciones. Los papeles que cotizan en Nueva York comenzaron a operar de forma positiva en el pre market. Los más beneficiados son los bancos, con subas de hasta un 35%.
  • Donald Trump felicitó a Milei por el resultado de las elecciones. El presidente de Estados Unidos envió un mensaje calificando como “aplastante” la victoria electoral del Gobierno: “Está haciendo un trabajo maravilloso”, posteó el republicano, quien había condicionado el apoyo económico al resultado electoral. El Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent también felicitó a Milei y destacó la “alianza vital” con la Argentina.
  • La Boleta Única de Papel debutó con éxito. No hubo denuncias de irregularidades en ningún centro de votación ni robo de boletas, y el escrutinio fue veloz. La jornada electoral estuvo además marcada por un ausentismo récord: votó el 68% del padrón, la participación electoral más baja desde 1983.
  • Franco Colapinto terminó 16to en el GP de México. Estuvo cerca de superar en el cierre de la carrera a Pierre Gasly, su compañero de escudería en Alpine. Lando Norris, de McLaren, se quedó con la victoria, y superó a Piastri en el campeonato de pilotos. La próxima fecha será en Brasil en el circuito de Interlagos el 7 de noviembre.

