Subte: la línea C está interrumpida por presencia de humo

Este mediodía se detectó presencia de humo en la línea del subte de la Ciudad, a la altura de la Av de Mayo, según confirmaron fuentes oficiales. A raíz del siniestro, las autoridades decidieron interrumpir la línea C, mientras personal de bomberos y del SAME despliegan un amplio operativo en el lugar. Según indicaron las autoridades no se registraron víctimas.

“La línea C se encuentra interrumpida desde las 13.58 de este viernes debido a que se registró presencia de humo en la estación Av. De Mayo”, informó Emova, la empresa concesionaria de la red de subtes. Y tras ello aclaró: “Por protocolo de seguridad operacional se suspendió el servicio hasta poder normalizar la situación. Todos los usuarios se retiraron de la estación sin inconvenientes. Estamos trabajando para reestablecer el servicio a la brevedad”.

Según confirmaron fuentes oficiales, tres personas debieron ser asistidas con oxígeno, sin necesidad de traslado. En tanto, desde la empresa concesionaria precisaron que se trataba de empleados de Emova que fueron atendidos preventivamente y “se retiraron sin síntomas”. Por otro lado, según destacaron, todos los usuarios fueron evacuados a la espera de que se reactive el servicio.

A fines de febrero, la línea C también debió ser interrumpida por el incendio de una bolsa de basura que desató abundante humo en una de las formaciones. En aquella oportunidad, el incidente ocurrió en la estación Avenida de Mayo y derivó en una

Algunos videos que comenzaron a circular exhibían a los pasajeros huyendo del humo y saliendo de la estación. En aquel entonces, se procedió a la evacuación total de la estación y a la interrupción del servicio. Además, se hizo presente el SAME, que asistió a un hombre mayor de edad por inhalación de humo.

