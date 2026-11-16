Súper Niño 2026 en Argentina, EN VIVO: el río Paraná sigue creciendo y superó el nivel de evacuación en Santa Fe
El regreso de las tormentas está previsto para mediados de noviembre; la secuencia arranca con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del territorio
Heladas
El avance de vientos del sur provocará un descenso de las temperaturas. La BCBA advierte sobre posible riesgo de heladas en zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las sierras bonaerenses y el centro de Uruguay.
En el este de Buenos Aires, las mínimas oscilarían entre 0°C y 5°C, con riesgo de heladas localizadas. El escenario más frío corresponde a las sierras del NOA y Cuyo. Según la BCBA, “las zonas serranas del NOA y Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos con valores inferiores”.
Zonas más afectadas
La mayor parte del NOA, la región del Chaco, el este de Cuyo, la Mesopotamia y amplios sectores de la región pampeana podrían recibir entre diez y 50 milímetros. El documento prevé zonas con valores superiores y otras con precipitaciones escasas.
Los registros más altos aparecen en el sur del NOA. Para esa zona, la BCBA anticipa “sobre el sur del NOA, focos de tormentas con precipitaciones superiores a 100 mm”.
Cuándo llegan las lluvias
Según la BCBA, el regreso de las tormentas está previsto para mediados de noviembre. La secuencia arranca con temperaturas por encima de lo normal en gran parte del área agrícola. A esa suba térmica le seguirá un frente de tormenta.
El informe describe ese cambio con estas palabras: “A continuación, se producirá la entrada de un frente de tormenta, produciendo precipitaciones de muy variada intensidad sobre el sur y el centro del área agrícola, aunque sin alcanzar sus extremos sudoeste y norte que recibirán aportes modestos”.
El pronóstico del tiempo
Cuándo se espera el pico de lluvias
Las tormentas más intensas del Súper Niño 2026, una versión mucho más potente del fenómeno climático natural conocido como El Niño, llegarían al área agrícola argentina a mediados de noviembre, después de un aumento del calor, con acumulados superiores a los 100 milímetros en el sur del NOA.
Así lo anticipa el último informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), elaborado por el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra. El documento ubica también a la región del Chaco, la Mesopotamia, el este de Cuyo y amplios sectores de la región pampeana entre las zonas que recibirían lluvias.
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