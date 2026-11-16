Súper Niño 2026 en Argentina, EN VIVO: el río Paraná sigue creciendo y superó el nivel de evacuación en Santa Fe

El avance de vientos del sur provocará un descenso de las temperaturas. La BCBA advierte sobre posible riesgo de heladas en zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las sierras bonaerenses y el centro de Uruguay.

En el este de Buenos Aires, las mínimas oscilarían entre 0°C y 5°C, con riesgo de heladas localizadas. El escenario más frío corresponde a las sierras del NOA y Cuyo. Según la BCBA, “las zonas serranas del NOA y Cuyo observarán temperaturas mínimas inferiores a 0°C, con heladas generales y focos con valores inferiores”.